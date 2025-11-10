10 milhões de brasileiros deixam de pagar Imposto de Renda
|Nova lei que isenta IR para quem ganha até R$ 5 mil é sancionada.
Foi
sancionado nesta quarta (26/11), a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) para contribuintes que recebem até R$ 5 mil
mensais. A medida também estabelece descontos no imposto para rendas de até R$
7.350. As novas regras passam a valer já para a declaração do próximo ano e
beneficiarão diretamente cerca de 15 milhões de brasileiros: 10 milhões que
deixarão de pagar o tributo e outros cinco milhões que terão redução no valor
devido.
Para
manter o equilíbrio fiscal e compensar a redução na arrecadação, a legislação
estabelece incremento na tributação de altas rendas, a partir de R$ 600 mil
anuais. A previsão é de que cerca de 140 mil contribuintes de maior renda sejam
alcançados pela mudança. A cobrança é gradual, com alíquota máxima de até 10%
sobre os rendimentos. Contribuintes que já pagam essa porcentagem, ou mais, não
terão mudanças.
A
lei também define limites para evitar que a soma dos impostos pagos pela
empresa e pelo contribuinte ultrapasse percentuais fixados para empresas
financeiras e não financeiras. Caso isso ocorra, haverá restituição na declaração
anual.
