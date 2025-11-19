Prefeitura prepara Natal ‘super iluminado’ em Taiobeiras

Luzes serão acesas na noite desta quinta (20). Programação inclui aniversário da cidade, réveillon e pista de gelo.

Com intensa mobilização junto ao empresariado local, a Prefeitura de Taiobeiras está preparando um Natal 2025 especial, que promete ser intensamente iluminado. Conforme a programação, a iluminação ficará até o próximo dia 20 de janeiro, período em que os taiobeirenses poderão desfrutar de um cenário iluminado e com muita música.

Após acender as luzes, o que acontece às 20 horas desta quinta, haverá apresentação da Orquestra de Câmara Camaratti, de Montes Claros. Também é grande a expectativa para a grande novidade na região, que é a pista de patinação no gelo, com o envolvimento e muitas promoções do comércio local.

Durante o período de 30 dias serão muitas programações, como desfiles de lingerie, festival gastronômico, Ferarp Moda, aniversário da cidade, réveillon e a inauguração do Quarteirão da Moda, um empreendimento de R$ 10 milhões.

“Será o primeiro Natal Encantado e vamos promover uma grande festa para todos”, disse o prefeito Denerval Germano.