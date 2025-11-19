Prefeitura prepara Natal ‘super iluminado’ em Taiobeiras
|Luzes serão acesas na noite desta quinta (20). Programação inclui aniversário da cidade, réveillon e pista de gelo.
Com
intensa mobilização junto ao empresariado local, a Prefeitura de Taiobeiras
está preparando um Natal 2025 especial, que promete ser intensamente iluminado.
Conforme a programação, a iluminação ficará até o próximo dia 20 de janeiro,
período em que os taiobeirenses poderão desfrutar de um cenário iluminado e com
muita música.
Após
acender as luzes, o que acontece às 20 horas desta quinta, haverá apresentação
da Orquestra de Câmara Camaratti, de Montes Claros. Também é grande a
expectativa para a grande novidade na região, que é a pista de patinação no
gelo, com o envolvimento e muitas promoções do comércio local.
Durante
o período de 30 dias serão muitas programações, como desfiles de lingerie,
festival gastronômico, Ferarp Moda, aniversário da cidade, réveillon e a
inauguração do Quarteirão da Moda, um empreendimento de R$ 10 milhões.
“Será
o primeiro Natal Encantado e vamos promover uma grande festa para todos”, disse o
prefeito Denerval Germano.
