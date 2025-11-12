INSS amplia até fevereiro prazo para contestar descontos indevidos
|Novo prazo para aposentados e pensionistas agora é até 14 de fevereiro de 2026. Mais de 6 milhões de contestações já foram registradas por beneficiários.
O
Governo do Brasil prorrogou por mais três meses o prazo para aposentados e
pensionistas contestarem descontos indevidos nos benefícios do INSS. A data
limite, que antes se encerraria em 14 de novembro, foi estendida até 14 de
fevereiro de 2026. Quem ainda não contestou os descontos terá agora até
fevereiro para fazê-lo pelo aplicativo Meu INSS ou
em uma agência dos Correios.
"Outra
novidade é que vamos devolver os valores cobrados sem autorização, inclusive
quando houver documentos que indicavam falsamente o consentimento do
beneficiário”, destacou o ministro da Previdência, Wolney Queiroz.
CANAIS — A contestação
pode ser feita por três diferentes canais de forma simples:
Meu INSS (aplicativo ou
site): serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”;
Central
135: ligação gratuita, de segunda a sábado, das 7h às 22h;
Correios:
mais de 5 mil agências oferecem atendimento assistido e gratuito.
APLICATIVO — No aplicativo,
ao clicar em “Não autorizei o desconto”, o beneficiário registra a contestação,
e a entidade tem até 15 dias úteis para responder. Caso não apresente uma
resposta, o sistema abre automaticamente a opção para os aposentados e
pensionistas fazerem a adesão ao acordo de ressarcimento. A adesão vale para
descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025, evitando a
necessidade de ação judicial.
BALANÇO — De acordo com balanço divulgado pelo INSS, mais de 6 milhões de contestações foram registradas por beneficiários que não reconheceram os descontos feitos pelas entidades associativas. Mais de 3,7 milhões de pessoas aderiram ao acordo e R$ 2,54 bilhões já foram devolvidos.
Comentários
Postar um comentário