Homem que descumpria medida protetiva é preso em Taiobeiras

A prisão preventiva faz parte da 2ª fase da Operação Amparo.

A Polícia Civil de Taiobeiras prendeu nesta quarta (19/11) um homem de 22 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência. A prisão preventiva foi decretada após investigações da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que apontaram a insistência do investigado em manter contato com a ex-namorada, mesmo após ter sido formalmente comunicado das restrições impostas pela Justiça.

Segundo apurado, o suspeito chegou a forçar o portão e entrar na residência da vítima sem autorização. Na ocasião, ela acionou a polícia, mas o homem conseguiu fugir. Diante da continuidade das condutas e do descumprimento reiterado das decisões judiciais, a Civil representou pela prisão preventiva, considerando insuficientes as medidas de afastamento já determinadas.

Após diligências, o investigado foi localizado e encaminhado ao Presídio de Taiobeiras, onde permanece à disposição da Justiça.

De acordo com a delegada Mayra Coutinho, titular da Deam, a ação integra a 2ª fase da Operação Amparo, deflagrada em todo o estado pela Polícia Civil para marcar o início da campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”, durante a qual são cumpridos mandados e realizadas visitas para verificar o cumprimento de medidas protetivas e reforçar a rede de proteção.