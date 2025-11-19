Homem que descumpria medida protetiva é preso em Taiobeiras
|A prisão preventiva faz parte da 2ª fase da Operação Amparo.
A
Polícia Civil de Taiobeiras prendeu nesta quarta (19/11) um homem de 22 anos
por descumprimento de medida protetiva de urgência. A prisão preventiva foi
decretada após investigações da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher
(Deam), que apontaram a insistência do investigado em manter contato com a
ex-namorada, mesmo após ter sido formalmente comunicado das restrições impostas
pela Justiça.
Segundo
apurado, o suspeito chegou a forçar o portão e entrar na residência da vítima
sem autorização. Na ocasião, ela acionou a polícia, mas o homem conseguiu
fugir. Diante da continuidade das condutas e do descumprimento reiterado das
decisões judiciais, a Civil representou pela prisão preventiva, considerando insuficientes
as medidas de afastamento já determinadas.
Após
diligências, o investigado foi localizado e encaminhado ao Presídio de
Taiobeiras, onde permanece à disposição da Justiça.
De
acordo com a delegada Mayra Coutinho, titular da Deam, a ação integra a 2ª fase
da Operação Amparo, deflagrada em todo o estado pela Polícia Civil para marcar
o início da campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a
Mulher”, durante a qual são cumpridos mandados e realizadas visitas para
verificar o cumprimento de medidas protetivas e reforçar a rede de proteção.
