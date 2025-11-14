Dia Mundial da Diabetes (14/11): entenda como a doença pode afetar a saúde bucal e até a estética do sorriso

Relação entre diabetes e saúde bucal vai muito além da glicose, doença pode causar inflamações, dificultar tratamentos odontológicos e até alterar a aparência do sorriso.

A diabetes é uma das doenças crônicas que mais cresce no mundo. Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), mais de 16 milhões de brasileiros convivem com a condição. O que muita gente ainda não sabe é que a diabetes não afeta apenas o controle do açúcar no sangue, ela também tem forte impacto na saúde bucal e até na estética do sorriso.

Segundo Dr. Paulo Yanase, dentista da Oral Sin, maior rede de implantes dentários do Brasil, a diabetes pode causar altos níveis elevados de glicose no sangue, que acabam se refletindo na saliva, criando um ambiente ideal para a proliferação de bactérias e fungos. “Esse desequilíbrio aumenta o risco de inflamações na gengiva, como gengivite e periodontite, além de causar boca seca, mau hálito e maior propensão a infecções”, explica o dentista.

Esses problemas não afetam apenas o conforto e a saúde bucal, eles também têm impacto direto na estética do sorriso. Quando há inflamação, a gengiva pode ficar retraída, inchada ou com sangramentos, o que altera o contorno dos dentes. Já a boca seca, favorece o aparecimento de manchas e deixa os dentes com aparência mais opaca.

Outro ponto importante é que a diabetes descompensada interfere na capacidade do corpo de se recuperar de infecções e cicatrizar feridas. Isso significa que até os tratamentos odontológicos podem ser afetados. “Pacientes com glicemia fora de controle têm mais dificuldade de cicatrização após procedimentos como implantes e podem ter menor durabilidade em tratamentos estéticos. Por isso, manter a diabetes controlada é essencial para garantir resultados satisfatórios e um sorriso saudável”, comenta o Dr. Yanase.

Manter uma boa higiene bucal e o acompanhamento regular com o dentista também faz parte desse cuidado. Escovar os dentes após as refeições, usar fio dental diariamente e realizar consultas periódicas ajudam a prevenir inflamações e infecções.

Além disso, o corpo costuma dar sinais quando algo não vai bem. Gengiva inchada ou sangrando, mau hálito persistente, sensação de boca seca, gosto metálico e infecções recorrentes são sintomas que merecem atenção. “Em muitos casos, o dentista é o primeiro profissional a perceber que há algo errado com o controle glicêmico do paciente, e pode indicar uma investigação médica mais aprofundada”, finaliza.