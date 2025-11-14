Dia Mundial da Diabetes (14/11): entenda como a doença pode afetar a saúde bucal e até a estética do sorriso
|Relação entre diabetes e saúde bucal vai muito além da glicose, doença pode causar inflamações, dificultar tratamentos odontológicos e até alterar a aparência do sorriso.
A
diabetes é uma das doenças crônicas que mais cresce no mundo. Segundo a
Federação Internacional de Diabetes (IDF), mais de 16 milhões de brasileiros
convivem com a condição. O que muita gente ainda não sabe é que a diabetes não
afeta apenas o controle do açúcar no sangue, ela também tem forte impacto na
saúde bucal e até na estética do sorriso.
Segundo
Dr. Paulo Yanase, dentista da Oral Sin, maior rede de implantes dentários do
Brasil, a diabetes pode causar altos níveis elevados de glicose no sangue, que
acabam se refletindo na saliva, criando um ambiente ideal para a proliferação
de bactérias e fungos. “Esse desequilíbrio aumenta o risco de
inflamações na gengiva, como gengivite e periodontite, além de causar boca
seca, mau hálito e maior propensão a infecções”, explica o dentista.
Esses
problemas não afetam apenas o conforto e a saúde bucal, eles também têm impacto
direto na estética do sorriso. Quando há inflamação, a gengiva pode ficar retraída,
inchada ou com sangramentos, o que altera o contorno dos dentes. Já a boca
seca, favorece o aparecimento de manchas e deixa os dentes com aparência mais
opaca.
Outro
ponto importante é que a diabetes descompensada interfere na capacidade do
corpo de se recuperar de infecções e cicatrizar feridas. Isso significa que até
os tratamentos odontológicos podem ser afetados. “Pacientes com glicemia fora de
controle têm mais dificuldade de cicatrização após procedimentos como implantes
e podem ter menor durabilidade em tratamentos estéticos. Por isso, manter a
diabetes controlada é essencial para garantir resultados satisfatórios e um
sorriso saudável”, comenta o Dr. Yanase.
Manter
uma boa higiene bucal e o acompanhamento regular com o dentista também faz parte
desse cuidado. Escovar os dentes após as refeições, usar fio dental diariamente
e realizar consultas periódicas ajudam a prevenir inflamações e infecções.
Além
disso, o corpo costuma dar sinais quando algo não vai bem. Gengiva inchada ou
sangrando, mau hálito persistente, sensação de boca seca, gosto metálico e
infecções recorrentes são sintomas que merecem atenção. “Em muitos casos, o dentista é o
primeiro profissional a perceber que há algo errado com o controle glicêmico do
paciente, e pode indicar uma investigação médica mais aprofundada”,
finaliza.
