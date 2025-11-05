Copasa faturou R$ 1,84 bilhão somente no 1º trimestre de 2025
|Crescimento foi de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado.
A
Copasa segue batendo recordes consecutivos nos 640 municípios em que atua no
estado de Minas Gerais. Durante teleconferência para divulgação do balanço
financeiro da empresa, o presidente Fernando Passalio anunciou que o balanço
aponta receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos de R$ 1,84 bilhão,
representando um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período do ano
passado.
O
desempenho foi impulsionado pelo reajuste tarifário autorizado pela Arsae-MG e
pela expansão da base de clientes, são 5,8 milhões de água e 4 milhões de
esgoto.
O
índice de cobertura de água continua acima de 99%, atendendo às metas do
Novo Marco do Saneamento antes do prazo de 2033. Quanto ao esgotamento
sanitário, o índice de cobertura global para esgoto coletado e tratado chegou a
78,4% em setembro de 2025, ainda longe do Marco do Saneamento, que determina índice
de coleta e tratamento de 90% até 2033.
