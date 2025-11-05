Copasa faturou R$ 1,84 bilhão somente no 1º trimestre de 2025

Crescimento foi de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

A Copasa segue batendo recordes consecutivos nos 640 municípios em que atua no estado de Minas Gerais. Durante teleconferência para divulgação do balanço financeiro da empresa, o presidente Fernando Passalio anunciou que o balanço aponta receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos de R$ 1,84 bilhão, representando um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

O desempenho foi impulsionado pelo reajuste tarifário autorizado pela Arsae-MG e pela expansão da base de clientes, são 5,8 milhões de água e 4 milhões de esgoto.

O índice de cobertura de água continua acima de 99%, atendendo às metas do Novo Marco do Saneamento antes do prazo de 2033. Quanto ao esgotamento sanitário, o índice de cobertura global para esgoto coletado e tratado chegou a 78,4% em setembro de 2025, ainda longe do Marco do Saneamento, que determina índice de coleta e tratamento de 90% até 2033.