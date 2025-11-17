Novembro Azul: prevenção ainda é desafio entre homens

Saiba a importância do cuidado integral e da mudança de comportamento entre os homens em relação à própria saúde.

Mais do que um alerta sobre o câncer de próstata, a campanha “Novembro Azul” é um convite para repensar o modo como os homens cuidam da própria saúde. Mesmo com avanços na atenção primária e maior oferta de exames preventivos, eles ainda são minoria nos serviços de saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, até setembro de 2025, foram registrados 106 milhões de atendimentos a homens, enquanto entre as mulheres o número chegou a 203 milhões.

Dados do IBGE apontam que os homens vivem, em média, 6,6 anos a menos que as mulheres. Parte dessa diferença na expectativa de vida pode ser explicada pela cultura do descuido, pois muitos homens só procuram atendimento quando já apresentam sintomas. A prevenção ainda é vista como algo secundário, quando na verdade é o que mais contribui para uma vida longa e saudável.

O cuidado com a saúde masculina precisa ser entendido de forma integral, para além do exame de próstata. A avaliação deve ser personalizada, mas, de modo geral, os exames que mais contribuem para a saúde dos homens incluem o hemograma, glicemia de jejum, perfil lipídico, função renal e hepática, TSH e, em casos selecionados, o PSA. Também são importantes o eletrocardiograma e, a partir dos 40 ou 45 anos, a colonoscopia, dependendo do histórico familiar e dos fatores de risco.

O desafio não está apenas em realizar esses exames, mas em criar vínculos que incentivem o acompanhamento contínuo. É importante que o homem tenha um profissional de referência, médico ou enfermeiro, e perceba que o check-up não é só para quem está doente. Homens assintomáticos também podem estar em risco.

O cuidado com a saúde é mais do que prevenir doenças, mas também um investimento em qualidade de vida. Quando o homem entende que ao cuidar agora ele ganha anos de saúde, evita internações e mantém o desempenho no trabalho e na família, a prevenção deixa de ser obrigação e passa a fazer sentido.

Com informações de Dr. Leonardo Demambre Abreu, da Amparo Saúde, empresa que integra o ecossistema de saúde do Grupo Sabin.