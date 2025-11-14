Concurso público da Polícia Civil oferece vagas para Taiobeiras e Pedra Azul

Edital tem vagas para o cargo de Técnico-Assistente da Polícia Civil e de Atividades Governamentais.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está com edital aberto do concurso público com 104 vagas em 52 cidades do estado, dentre elas: Taiobeiras, Pedra Azul, Janaúba e Pirapora.

O salário inicial é de R$ 1.990,97, para jornada de 40 horas semanais. Das 104 vagas disponíveis, 94 são de ampla concorrência e 10 reservadas a pessoas com deficiência. Edital completo aqui.

Inscrições e taxa – As inscrições estarão abertas de 7 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site. A taxa de inscrição é de R$ 65, com possibilidade de isenção entre os dias 7 e 13 de janeiro. O pagamento poderá ser feito por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) ou Pix, conforme instruções no edital.

Prova objetiva – A prova objetiva está marcada para o dia 29 de março de 2026, com duração de três horas e meia. O exame será composto por 60 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Eixo Geral, Legislação e Específico, e valerá 60 pontos. O gabarito preliminar será divulgado em 30 de março, e o resultado final da prova está previsto para 28 de abril de 2026.

Requisitos – Para participar do concurso, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, idoneidade e conduta ilibada, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

Funções do cargo – O Técnico-Assistente atua no apoio técnico e operacional às perícias da Polícia Civil. Entre as atribuições estão:

Preparar materiais, reagentes e soluções para exames laboratoriais.

Auxiliar em necropsias e no preparo de corpos e amostras biológicas.

Realizar limpeza e descarte de resíduos biológicos.

Coletar materiais e dados para análises periciais.

Executar atividades de apoio logístico e administrativo em unidades da corporação.