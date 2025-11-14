Concurso público da Polícia Civil oferece vagas para Taiobeiras e Pedra Azul
|Edital tem vagas para o cargo de Técnico-Assistente da Polícia Civil e de Atividades Governamentais.
A
Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está com edital aberto do concurso público
com 104 vagas em 52 cidades do estado, dentre elas: Taiobeiras, Pedra
Azul, Janaúba e Pirapora.
O
salário inicial é de R$ 1.990,97, para jornada de 40 horas semanais.
Das 104 vagas disponíveis, 94 são de ampla concorrência e 10 reservadas a
pessoas com deficiência. Edital completo aqui.
Inscrições e taxa – As inscrições
estarão abertas de 7 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026, exclusivamente
pelo site. A taxa de inscrição é de R$ 65, com possibilidade de
isenção entre os dias 7 e 13 de janeiro. O pagamento poderá ser feito por meio
de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) ou Pix, conforme instruções no
edital.
Prova objetiva – A prova
objetiva está marcada para o dia 29 de março de 2026, com duração de três horas
e meia. O exame será composto por 60 questões de múltipla escolha, distribuídas
entre Eixo Geral, Legislação e Específico, e valerá 60 pontos. O gabarito
preliminar será divulgado em 30 de março, e o resultado final da prova está
previsto para 28 de abril de 2026.
Requisitos – Para participar do
concurso, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos,
idoneidade e conduta ilibada, além de estar em dia com as obrigações eleitorais
e militares.
Funções do cargo – O Técnico-Assistente
atua no apoio técnico e operacional às perícias da Polícia Civil. Entre as
atribuições estão:
Preparar
materiais, reagentes e soluções para exames laboratoriais.
Auxiliar
em necropsias e no preparo de corpos e amostras biológicas.
Realizar
limpeza e descarte de resíduos biológicos.
Coletar
materiais e dados para análises periciais.
Executar
atividades de apoio logístico e administrativo em unidades da corporação.
