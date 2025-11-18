Homem que morreu afogado em Goiás é sepultado em Montezuma

Afogamento aconteceu no rio São Bento, município de Catalão, em Goiás.

Na manhã desta terça (18/11) foi sepultado em Montezuma o corpo de Rogério Dias Teixeira, de 40 anos, que morreu afogado na tarde do último domingo (16) no rio São Bento, localizado na região do Distrito de Santo Antônio do Rio Verde, em Catalão, estado de Goiás.

Os bombeiros foram acionados no local por volta das 17h, mas quando chegaram a vítima já não apresentava sinais vitais. Os militares informaram que o homem, natural de Montezuma, tomava banho no rio quando perdeu o controle e acabou se afogando. Garimpeiros que trabalhavam próximos ao local perceberam o incidente e retiraram o corpo da água, deixando-o às margens do rio até a chegada da equipe.

A Polícia Militar também foi acionada e manteve a segurança da área até a chegada da perícia técnica, que encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Catalão.

Foi feito o translado do corpo para sepultamento em Montezuma, sua cidade natal.