Às vésperas das eleições, políticos voltam a falar da Barragem de Berizal
|Discursar sobre a retomada das obras é utopia, a questão é resolver os problemas socioambientais, que são mais caros do que o açude.
Há
20 anos a microrregião Alto Rio Pardo convive com o dilema da Barragem de
Berizal, que, estranhamente, só é debatida nas vésperas das eleições. Quando
ninguém mais acredita no projeto, os políticos que perambulam por nosso sertão
aparecem com discursos de que estão “correndo atrás” da retomada das obras.
Afirmamos
categoricamente aos nossos leitores que tudo é muito difícil quando se trata
dessa barragem. Enquanto não resolverem as questões ambientais, esqueçam
retomada de obras. O empreendimento precisa de 994 hectares de reserva legal e
2.147 hectares de Área de Preservação Permanente, sendo que essas áreas
simplesmente não existem na região. Ou resolve isso ou esquece barragem. Tudo
que for falado nos discursos sem tratar de questões ambientais é inviável.
Antes
de qualquer discurso, é preciso resolver as questões socioambientais, que são
gigantes, caríssimas e extremamente complexas, pois o projeto foi iniciado pelo
telhado... Se não resolver as questões socioambientais, não existe retomada de
obras. Simples assim!
Detalhe importante: As questões ambientais, indenizatórias
e de remanejamentos do empreendimento são mais caros do que a própria obra, pois
o projeto da tal barragem objetiva alagar 4 mil hectares e ainda foi projetada
em um local extremamente habitado. Ou seja: as questões socioambientais da obra
são prioridades máximas e tudo que o leitor ouvir fora disso, saiba que é
mentira.
Outro
grave problema da tal barragem é a sua finalidade. Já informaram que seria para
geração de energia, outros informaram que seria para irrigação, visando atender
os fazendeiros que correram e compraram as terras nas imediações;
posteriormente, usaram os longos períodos de seca e inventaram que seria para
abastecimento humano, no intuito de se criar um clamor político em torno da
obra. Por fim, resolveram que seria para perenização do rio Pardo e, depois da
regularização da vazão, a barragem poderia ter outras finalidades, a serem
regularizadas por órgão ambiental competente. Constatação: o projeto é uma
aberração, que atinge centenas/milhares de vidas.
Toda
essa mentirada para tentar enganar os órgãos ambientais só afundou o projeto. Inacreditavelmente,
em meados do ano de 2010, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social comunicou
que a barragem não estaria sujeito à apresentação do Plano de Assistência
Social ao Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, uma vez que o
empreendimento não seria considerado de aproveitamento econômico. Uma aberração
sem fim, pois nessa época os fazendeiros já estavam comprando as terras do
entorno para projetos de irrigação. Os próprios órgãos governamentais estavam
rasgando as leis, nesse caso o Artigo 5º da Lei 12.812/98, que dispõe sobre a
assistência social as populações de áreas inundadas por reservatórios. À época,
a Barragem de Berizal tinha cerca de 700 famílias atingidas. Se o Ministério
Público não tivesse agido com o embargo, todas ficariam desamparadas.
Outro grave problema: as obras foram embargadas no ano de 2002,
desde então são 23 anos “apodrecendo” no tempo, gerando enormes dúvidas sobre a
reutilização das estruturas. São toneladas de ferro expostas ao tempo. Qual
empreiteira teria coragem de aproveitar o que já foi feito?
Informação importante: a barragem é de terra e as ombreiras são
de concreto nas margens esquerda e direita. A construção do maciço argiloso
homogêneo prevê extensão de 520 metros e altura máxima de 41 metros. Quem terá
coragem de fazer tudo isso em uma base que apodrece há 23 anos no sol e chuva?
Por
fim, e que fique claro: falar de Barragem de Berizal antes de indenizações,
remanejamentos florestais, reserva legal e áreas de preservações é algo fora da
realidade. Ao invés de falar sobre retomada da obra, nossos políticos precisam
falar sobre soluções socioambientais, algo que não é feito do dia pra noite.
ResponderExcluir
🗣️ Interessante ver como alguns agora dizem que a retomada da Barragem de Berizal é “quase impossível por questão ambiental”, mas quando era outra gestão, ninguém falava em impossibilidade… só elogios e promessas.
💧 O povo não está pedindo milagre, está pedindo respeito e compromisso com uma obra que é sonho antigo de Berizal.
Se existem questões ambientais, que sejam tratadas com transparência, não como desculpa pra desanimar quem quer o progresso da cidade.
#BarragemDeBerizal #ForçaDoPovo #BerizalEmMovimento
Falou td em amigão, não em pode desanimar não.e retornar as obras depois um passado de cada vezResponderExcluir