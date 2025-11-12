Às vésperas das eleições, políticos voltam a falar da Barragem de Berizal

Discursar sobre a retomada das obras é utopia, a questão é resolver os problemas socioambientais, que são mais caros do que o açude.

Há 20 anos a microrregião Alto Rio Pardo convive com o dilema da Barragem de Berizal, que, estranhamente, só é debatida nas vésperas das eleições. Quando ninguém mais acredita no projeto, os políticos que perambulam por nosso sertão aparecem com discursos de que estão “correndo atrás” da retomada das obras.

Afirmamos categoricamente aos nossos leitores que tudo é muito difícil quando se trata dessa barragem. Enquanto não resolverem as questões ambientais, esqueçam retomada de obras. O empreendimento precisa de 994 hectares de reserva legal e 2.147 hectares de Área de Preservação Permanente, sendo que essas áreas simplesmente não existem na região. Ou resolve isso ou esquece barragem. Tudo que for falado nos discursos sem tratar de questões ambientais é inviável.

Antes de qualquer discurso, é preciso resolver as questões socioambientais, que são gigantes, caríssimas e extremamente complexas, pois o projeto foi iniciado pelo telhado... Se não resolver as questões socioambientais, não existe retomada de obras. Simples assim!

Detalhe importante: As questões ambientais, indenizatórias e de remanejamentos do empreendimento são mais caros do que a própria obra, pois o projeto da tal barragem objetiva alagar 4 mil hectares e ainda foi projetada em um local extremamente habitado. Ou seja: as questões socioambientais da obra são prioridades máximas e tudo que o leitor ouvir fora disso, saiba que é mentira.

Outro grave problema da tal barragem é a sua finalidade. Já informaram que seria para geração de energia, outros informaram que seria para irrigação, visando atender os fazendeiros que correram e compraram as terras nas imediações; posteriormente, usaram os longos períodos de seca e inventaram que seria para abastecimento humano, no intuito de se criar um clamor político em torno da obra. Por fim, resolveram que seria para perenização do rio Pardo e, depois da regularização da vazão, a barragem poderia ter outras finalidades, a serem regularizadas por órgão ambiental competente. Constatação: o projeto é uma aberração, que atinge centenas/milhares de vidas.

Toda essa mentirada para tentar enganar os órgãos ambientais só afundou o projeto. Inacreditavelmente, em meados do ano de 2010, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social comunicou que a barragem não estaria sujeito à apresentação do Plano de Assistência Social ao Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, uma vez que o empreendimento não seria considerado de aproveitamento econômico. Uma aberração sem fim, pois nessa época os fazendeiros já estavam comprando as terras do entorno para projetos de irrigação. Os próprios órgãos governamentais estavam rasgando as leis, nesse caso o Artigo 5º da Lei 12.812/98, que dispõe sobre a assistência social as populações de áreas inundadas por reservatórios. À época, a Barragem de Berizal tinha cerca de 700 famílias atingidas. Se o Ministério Público não tivesse agido com o embargo, todas ficariam desamparadas.

Outro grave problema: as obras foram embargadas no ano de 2002, desde então são 23 anos “apodrecendo” no tempo, gerando enormes dúvidas sobre a reutilização das estruturas. São toneladas de ferro expostas ao tempo. Qual empreiteira teria coragem de aproveitar o que já foi feito?

Informação importante: a barragem é de terra e as ombreiras são de concreto nas margens esquerda e direita. A construção do maciço argiloso homogêneo prevê extensão de 520 metros e altura máxima de 41 metros. Quem terá coragem de fazer tudo isso em uma base que apodrece há 23 anos no sol e chuva?

Por fim, e que fique claro: falar de Barragem de Berizal antes de indenizações, remanejamentos florestais, reserva legal e áreas de preservações é algo fora da realidade. Ao invés de falar sobre retomada da obra, nossos políticos precisam falar sobre soluções socioambientais, algo que não é feito do dia pra noite.