Sicoob é reconhecido como a instituição cooperativa mais valiosa do Brasil
|Avaliada em R$ 10,5 bilhões, cooperativa se torna referência
em solidez, inovação e impacto social. Agência de Taiobeiras faz parte do sistema.
O
Sicoob foi reconhecido como a instituição cooperativa mais valiosa do Brasil,
segundo o ranking Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2025, desenvolvido pelo
InfoMoney em parceria com a TM20 Branding. Avaliada em R$ 10,5 bilhões, a marca
ocupa a 13ª posição entre as 50 maiores empresas do país, lado a lado com as
principais corporações nacionais e a número um no ranking das cooperativas.
Esse
protagonismo nacional também se reflete regionalmente. No Norte e Centro de
Minas, além do Oeste e Sudoeste da Bahia, quem ajuda a construir essa história
é o Sicoob Credinor. Com 35 agências em 28 cidades, a cooperativa é exemplo da
força do sistema, aliando tecnologia, relacionamento e impacto social para desenvolver
as comunidades onde atua.
“Cada
cooperativa tem um papel essencial nessa conquista, e o Sicoob Credinor, que
neste ano de 2025 completou 40 anos de fundação, é parte ativa dessa história
que está em pleno desenvolvimento”, destaca o presidente da Credinor,
Dario Colares.
A
marca Sicoob é resultado da solidez de um sistema que transformou o
relacionamento em ativo estratégico. São 9,3 milhões de cooperados e mais de
4,6 mil pontos de atendimento, em todos os estados brasileiros. O Sistema
administra mais de R$ 398 bilhões em ativos, o que reforça o poder do
cooperativismo quando o assunto é crescimento sustentável.
O
reconhecimento do Sicoob como uma das marcas mais valiosas do país é também um
reconhecimento ao trabalho das cooperativas singulares que o compõem, como o
Sicoob Credinor. Seja no campo ou na cidade, no digital ou no presencial, o
cooperativismo financeiro mostra que é possível crescer de forma sustentável,
preservando os valores que sempre nortearam o caminho da cooperativa.
Metodologia – O estudo Marcas Brasileiras
Mais Valiosas 2025, segue as diretrizes da norma internacional ISO 10668, que
estabelece parâmetros técnicos para avaliação financeira de marcas. A
metodologia combina análises econômico-financeiras e pesquisas de mercado que
medem percepção, força e contribuição da marca para o negócio. O levantamento
contou com o apoio da Brazil Panels e da Elos Ayta, e avaliou 208 marcas de 26
categorias, incluindo empresas de capital aberto e fechado de todas as regiões
do país.
Comentários
Postar um comentário