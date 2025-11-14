Sicoob é reconhecido como a instituição cooperativa mais valiosa do Brasil

Avaliada em R$ 10,5 bilhões, cooperativa se torna referência em solidez, inovação e impacto social. Agência de Taiobeiras faz parte do sistema.

O Sicoob foi reconhecido como a instituição cooperativa mais valiosa do Brasil, segundo o ranking Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2025, desenvolvido pelo InfoMoney em parceria com a TM20 Branding. Avaliada em R$ 10,5 bilhões, a marca ocupa a 13ª posição entre as 50 maiores empresas do país, lado a lado com as principais corporações nacionais e a número um no ranking das cooperativas.

Esse protagonismo nacional também se reflete regionalmente. No Norte e Centro de Minas, além do Oeste e Sudoeste da Bahia, quem ajuda a construir essa história é o Sicoob Credinor. Com 35 agências em 28 cidades, a cooperativa é exemplo da força do sistema, aliando tecnologia, relacionamento e impacto social para desenvolver as comunidades onde atua.

“Cada cooperativa tem um papel essencial nessa conquista, e o Sicoob Credinor, que neste ano de 2025 completou 40 anos de fundação, é parte ativa dessa história que está em pleno desenvolvimento”, destaca o presidente da Credinor, Dario Colares.

A marca Sicoob é resultado da solidez de um sistema que transformou o relacionamento em ativo estratégico. São 9,3 milhões de cooperados e mais de 4,6 mil pontos de atendimento, em todos os estados brasileiros. O Sistema administra mais de R$ 398 bilhões em ativos, o que reforça o poder do cooperativismo quando o assunto é crescimento sustentável.

O reconhecimento do Sicoob como uma das marcas mais valiosas do país é também um reconhecimento ao trabalho das cooperativas singulares que o compõem, como o Sicoob Credinor. Seja no campo ou na cidade, no digital ou no presencial, o cooperativismo financeiro mostra que é possível crescer de forma sustentável, preservando os valores que sempre nortearam o caminho da cooperativa.

Metodologia – O estudo Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2025, segue as diretrizes da norma internacional ISO 10668, que estabelece parâmetros técnicos para avaliação financeira de marcas. A metodologia combina análises econômico-financeiras e pesquisas de mercado que medem percepção, força e contribuição da marca para o negócio. O levantamento contou com o apoio da Brazil Panels e da Elos Ayta, e avaliou 208 marcas de 26 categorias, incluindo empresas de capital aberto e fechado de todas as regiões do país.