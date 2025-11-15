Bruno Xavier estreia no profissional do Flamengo

Garoto de família ninheirense, 18 anos, foi relacionado para partida contra o Sport pelo Brasileirão.



A população ninheirense convive com a expectativa de assistir um conterrâneo atuando no futebol profissional. Na noite deste sábado (15/11), às 18:30h, o Flamengo vai enfrentar o Sport pelo Campeonato Brasileiro na Arena Pernambuco, em Recife.

Trata-se do jovem meio-campista Bruno Xavier, de 18 anos, que foi relacionado pelo treinador Filipe Luís para a partida. Junto aos profissionais do Flamengo neste sábado, o garoto já foi “vítima” do famoso trote no futebol, tendo o seu cabelo cortado pelos colegas na concentração.

Bruno Xavier foi contratado pelo Flamengo por empréstimo no último mês de abril, com passe fixado em R$ 1,5 milhão junto ao clube Athletic, de São João del-Rei, na região Central de Minas. Na última temporada ele estava emprestado ao Corinthians, que tentava adquiri-lo em definitivo, porém, não houve acordo.

Com isso, o empresário Will Dantas apresentou o garoto ao diretor de futebol do Flamengo, José Boto, que negociou diretamente com o Athletic e acertou o empréstimo até janeiro de 2026 para atuar no Sub-20 do Flamengo, onde já fez 14 jogos.

Para ficar com o meia em definitivo, o Flamengo terá que pagar R$ 1,5 milhão em 80% dos diretos econômicos.

A história de Bruno Xavier

Nascido em 2007, Bruno Xavier é filho de Marcelo Xavier, oriundo da comunidade Viana, zona rural de Ninheira, que faleceu aos 40 anos por complicações renais. Ainda jovem, o pai foi para São Paulo trabalhar como gesseiro.

Com 11 anos, Bruno começou a praticar futsal em um projeto social chamado “Tia Eva”, na Baixada do Glicério, em São Paulo. De lá foi jogar na equipe Nacional, que disputava o Campeonato Paulista A2. Posteriormente, Bruno passou a jogar no Athletic, onde se destacou e aos 16 anos foi chamado pelo Cruzeiro. Depois foi para o Atlético e retornou ao Athletic para se profissionalizar, chegando a atuar com o elenco profissional.

Ao ganhar destaque, Bruno foi emprestado ao Corinthians com valor do passe fixado, disputando 27 jogos no Sub-17. Ao final do empréstimo, o clube paulista não fechou acordo para a compra definitiva, momento em que o empresário Will Dantas entrou no cenário, negociou com o Athletic e levou o garoto para o Flamengo, onde já disputou o Brasileirão Sub-20, a Copa OPG Sub-20 e o Cariocão Sub-20.