Bruno Xavier estreia no profissional do Flamengo
|Garoto de família ninheirense, 18 anos, foi relacionado para partida contra o Sport pelo Brasileirão.
A
população ninheirense convive com a expectativa de assistir um conterrâneo
atuando no futebol profissional. Na noite deste sábado (15/11), às 18:30h, o
Flamengo vai enfrentar o Sport pelo Campeonato Brasileiro na Arena Pernambuco,
em Recife.
Trata-se
do jovem meio-campista Bruno Xavier, de 18 anos, que foi relacionado pelo
treinador Filipe Luís para a partida. Junto aos profissionais do Flamengo neste
sábado, o garoto já foi “vítima” do famoso trote no futebol, tendo o seu cabelo
cortado pelos colegas na concentração.
Bruno
Xavier foi contratado pelo Flamengo por empréstimo no último mês de abril, com
passe fixado em R$ 1,5 milhão junto ao clube Athletic, de São João del-Rei, na
região Central de Minas. Na última temporada ele estava emprestado ao
Corinthians, que tentava adquiri-lo em definitivo, porém, não houve acordo.
Com
isso, o empresário Will Dantas apresentou o garoto ao diretor de futebol do
Flamengo, José Boto, que negociou diretamente com o Athletic e acertou o empréstimo
até janeiro de 2026 para atuar no Sub-20 do Flamengo, onde já fez 14 jogos.
Para ficar com o meia em definitivo, o Flamengo terá que pagar R$ 1,5 milhão em 80% dos diretos econômicos.
A história de Bruno Xavier
Nascido
em 2007, Bruno Xavier é filho de Marcelo Xavier, oriundo da comunidade Viana,
zona rural de Ninheira, que faleceu aos 40 anos por complicações renais. Ainda
jovem, o pai foi para São Paulo trabalhar como gesseiro.
Com
11 anos, Bruno começou a praticar futsal em um projeto social chamado “Tia Eva”,
na Baixada do Glicério, em São Paulo. De lá foi jogar na equipe Nacional, que
disputava o Campeonato Paulista A2. Posteriormente, Bruno passou a jogar no
Athletic, onde se destacou e aos 16 anos foi chamado pelo Cruzeiro. Depois foi
para o Atlético e retornou ao Athletic para se profissionalizar, chegando a
atuar com o elenco profissional.
Ao
ganhar destaque, Bruno foi emprestado ao Corinthians com valor do passe fixado,
disputando 27 jogos no Sub-17. Ao final do empréstimo, o clube paulista não
fechou acordo para a compra definitiva, momento em que o empresário Will Dantas
entrou no cenário, negociou com o Athletic e levou o garoto para o Flamengo,
onde já disputou o Brasileirão Sub-20, a Copa OPG Sub-20 e o Cariocão Sub-20.
|Bruno Xavier (à esquerda) treinando com os profissionais do Flamengo em preparação para a partida contra o Sport pelo Campeoanto Brasileiro.
