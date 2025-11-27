Vacina contra a dengue é aprovada pela Anvisa
|Imunizante entra no calendário nacional de vacinação e será disponibilizada pelo SUS.
Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apresentou parecer favorável sobre a
segurança e eficácia da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto
Butantan. Será o primeiro imunizante 100% nacional para o combate da doença,
após um longo período de pesquisas e investimentos, que teve o apoio do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O
Ministério da Saúde fará a inclusão da vacina no calendário nacional para
disponibilização exclusiva pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa é
garantir a oferta e ampliar o acesso à vacina em 2026, conforme a capacidade
produtiva do laboratório.
“A
grande novidade agora é termos uma vacina 100% nacional que nos permitirá
definir uma estratégia para todo o país de proteção da nossa população. Em
2026, queremos que a vacina esteja integrada ao Programa Nacional de
Imunizações”, afirmou o ministro da Saúde Alexandre Padilha.
A
vacina apresentou uma eficácia global de 74,7% contra dengue sintomática na
população de 12 a 59 anos. Isso significa que em 74% dos casos a doença foi
evitada por conta da vacina.
Até
outubro deste ano, o Brasil registrou 1,6 milhão de casos prováveis de dengue,
representando queda de 75% em relação ao mesmo período de 2024. A maior
concentração ocorre em São Paulo (55%), seguido de Minas Gerais (9,8%), Paraná
(6,6%), Goiás (5,9%) e Rio Grande do Sul (5,2%).
Em relação aos óbitos, que até outubro somaram 1,6 mil, também houve redução de 72% em comparação ao mesmo período de 2024. São Paulo concentra a maior parte das mortes (64,5%), seguido por Paraná (8,3%), Goiás (5,5%), Rio Grande do Sul (3%) e Minas Gerais (8%).
Comentários
Postar um comentário