Depois de 10 anos, marido que matou professora em Ninheira é condenado a 26 anos de prisão
|Júlio César cumprirá pena por homicídio e ocultação de cadáver. Empresário do ramo de eucalipto e gado teve ajuda de um terceiro para cometer o crime, mas a pessoa não foi identificada.
Nesta terça (04/11) o Tribunal do Júri condenou a 26 anos e 20 dias de
prisão o empresário Júlio César Bandeira Rocha por homicídio qualificado contra a professora
Claudineia Rocha Bandeira que à época era sua esposa e trabalhava no Centro
Municipal de Educação Infantil de Ninheira. O julgamento aconteceu no Fórum de
São João do Paraíso e foi acompanhado por Ana Júlia, filha do casal, que lutou arduamente
por justiça durante todos esses anos. À época do crime ela tinha 10 anos.
Os jurados reconheceram a materialidade dos fatos e a autoria do
homicídio qualificado, além de, também, condená-lo por ocultação de cadáver. O crime
foi previamente planejado, com a ajuda de uma terceira pessoa, que não foi
identificada.
Os crimes foram agravados pela frieza de cálculo; pelo abandono da filha
após o crime; por comportamento agressivo, já que a filha viu o pai sendo
agressivo e proferindo ameaças contra a mãe; por violência contra mulher e
ainda por planejar o crime ao contratar terceiros.
Como o condenado ficou poucos dias preso após o crime no ano de 2015,
ele terá que cumprir a pena integralmente em regime fechado.
O Crime – Em janeiro de 2025
a sociedade de Ninheira ficou chocada com o desaparecimento da professora
Claudineia na manhã do sábado, 03 de janeiro de 2015. À época, o delegado Everson
Moura informou à Folha Regional que não havia nenhuma pista sobre o sumiço,
gerando enorme mobilização na cidade. Matéria aqui.
A professora estaria em sua residência, enquanto a então criança Ana
Julia estava na igreja. Por volta das 11 horas, os familiares passaram a fazer
contato com Claudineia, mas ela não atendia o celular e a casa, que fica no
Centro da cidade, estava trancada. O irmão de Claudineia ouviu o celular
tocando dentro da residência e resolveu pular o muro, mas não havia ninguém
dentro da casa. A moto de Claudineia estava com a chave virada na ignição. Na
casa, não havia nenhum sinal de arrombamento ou algo quebrado. Na cidade,
ninguém viu ou suspeitou de nada.
