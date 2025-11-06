Taiobeiras ganha Unidade da Justiça Federal
|Serviços são vinculados à Subseção Judiciária de Janaúba.
Nesta
quarta (05/11) foi instalada a Unidade Avançada de Atendimento - UAA da Justiça
Federal da 6ª Região no Fórum de Taiobeiras. A unidade é vinculada à Subseção
Judiciária de Janaúba e foi instalada por meio de Portaria assinada pelo
Presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.
Os
serviços prestados terão abrangência sobre as comarcas de Taiobeiras e São João
do Paraíso. Conforme a Portaria, fica mantida a competência federal delegada
com relação ao acervo formado pelos processos distribuídos até a data anterior
à da instalação da UAA, com recurso para o TRF6.
Na
Unidade, qualquer cidadão pode fazer uma atermação contra entidades ou órgãos
sob a competência da Justiça Federal, como: agências bancárias, INSS, Correios,
Escolas e conselhos de fiscalização. Nessas ações, o cidadão pode também pedir
concessão de benefícios previdenciários, exemplos de aposentadoria e
auxílio-doença, além de reivindicar saques de FGTS e litígios sobre
mensalidades em universidades.
Todos
os serviços prestados na Unidade devem ser gratuitos e não precisam de auxílio
de advogados, desde que o valor da causa tenha limite máximo de 60 salários
mínimos.
