Motorista de 36 anos morre em acidente

Na noite desta quarta (14) aconteceu um grave acidente na MGC-122, próximo à Espinosa. Um homem de 36 anos morreu após a carreta que ele conduzia, carregada com batata, capotar às margens da rodovia.

Com o impacto, o condutor e o passageiro, de 31 anos, foram arremessados do veículo. Quando os socorrista do Samu chegaram ao local, o motorista apresentava traumatismo cranioencefálico grave e já estava sem vida.

A segunda vítima (passageiro) teve escoriações leves, porém recusou o transporte para o hospital.

Atendimentos do Samu em 24h - de 6h da manhã do dia 14/01 às 6h da manhã desta quinta (15/01), as unidades do SAMU Macro Norte receberam 602 ligações. Foram realizados 150 atendimentos em toda a região e 76 orientações médicas.





Dentre os atendimentos de todas as unidades, estão: 2 paradas cardiorrespiratórias, 18 atendimentos de trânsito (15 envolvendo moto), 14 atendimentos psiquiátricos, 3 obstétricos e 3 pediátricos.