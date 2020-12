Colisões geram incêndio de grande proporção

Batida entre duas carretas e um caminhão rebocando ônibus causa incêndio e deixa uma pessoa morta





Na data desta terça (22/12) por volta das 18h09min o pelotão de Janaúba foi acionado para atendimento a ocorrência de acidente veicular pesado nas imediações do Km 190 na MGC 122, próximo ao posto Caititu.





Foram empenhadas 3 guarnições BM para atendimento da ocorrência, visto ter sido informado existir princípio de incêndio nos veículos acidentados. No local, tratava -se de uma colisão entre duas carretas e um guincho que rebocava um ônibus rodoviário da empresa Gontijo.





Segundo relatos de testemunhas, uma das carretas perdeu o controle no local causando o acidente entre os veículos, resultando em um grande incêndio entre as duas carretas sem atingir o guincho com o ônibus rodoviário que foram lançados para fora da pista.





Houve uma vítima fatal, ainda não identificada até o momento. As outras vítimas não apresentavam lesões relevantes e dispensaram atendimento do Bombeiro e SAMU que se fez presente no local assim como a PMMG.





Além, da segurança da cena com a realização de isolamento e sinalização do trânsito, as equipes após acurado estudo de situação, realizaram o combate as chamas e a mitigação do riscos na pista, bem como preservação da cena para a polícia judiciária. O balizando do trânsito e segurança na zona fria foi realizado pelas equipes da PMMG que se fizeram presentes no local.





A Prefeitura municipal de Janaúba foi acionada para suporte no empenho de um caminhão pipa para reabastecimento do ABT 0472 do Corpo de Bombeiros para a realização de rescaldo e limpeza da pista após o combate.





A perícia da Polícia Civil e guincho foram acionados para comparecimento ao local. O trânsito permanece totalmente interrompido.