Ladrões de Taiobeiras tentam cometer assalto durante passeio

Na noite de domingo (06/12), dois ladrões foram presos em um ônibus de turismo de Taiobeiras depois de tentarem cometer assalto na localidade Serrado, zona rural de Porteirinha.

A Polícia Militar foi acionada e descobriu que os ladrões estavam no ônibus que transportava turistas para curtir as cachoeiras da região. Os autores tentaram tomar uma moto em assalto, mas com a ação frustrada, eles pegaram carona no ônibus.

Conforme a PM, eles atiraram pedras em um rapaz que passava com uma moto Honda NXR Bros 150, placa JVB-0957. Com o ataque, a vítima desligou a moto e a deixou no chão, ocasião em que os ladrões tentaram evadir com o veículo, mas não conseguiram dar partida e acabaram desistindo do roubo.

Os meliantes evadiram por um matagal, mas foram seguidos por um amigo da vítima, que os viram adentrando no ônibus de turismo e contou para a polícia.

Com as informações da ocorrência policial, os policiais rastrearam o ônibus, fazendo a abordagem na MGC-122, próximo a comunidade Tanque. Os suspeitos foram localizados e reconhecidos pela vítima. Durante a abordagem, um dos autores, de 19 anos, entrou ao banheiro e jogou 14 buchas de maconha e 05 pedras de crack no vaso.

Eles foram presos e levados para a delegacia de Polícia Civil.

Ps: em contato com a reportagem da Folha Regional, o organizador da excussão explicou que os populares da localidade queriam linchar os autores, e para evitar uma tragédia permitiu a carona até a rodovia. Ele explicou que os autores não estavam com a excussão.