Com 50 dias de atraso, nova reitora do IFNMG é nomeada

Eleita em agosto, enfim nomeação da professora Joaquina foi publicada no Diário Oficial

Por Patrícia Marques

O Diário Oficial da União publicou no dia 07/12 o Decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da educação Milton Ribeiro com a nomeação da professora Joaquina Aparecida Nobre da Silva para o cargo de reitora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG.

O IF tem sede em Montes Claros e jurisdição no Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Noroeste de Minas. Joaquina foi eleita no último dia 12 de agosto e deveria ter tomado posse em 20 de outubro, mas o Governo Federal demorou a publicar o ato no Diário Oficial.

A nova reitora é natural de Coração de Jesus e foi escolhida por 42,85% dos votos de professores, servidores e alunos do IFNMG. O mandato é de quatro anos, podendo ser reeleita.

Além da reitora Joaquina, os novos diretores-gerais de campi também serão empossados em data ainda a ser definida. No Campi Salinas, o diretor eleito é Guilherme Carvalho, que obteve 70,20% dos votos.

Quem é Joaquina – A nova reitora do IFNMG é professora de Educação Básica, Técnica e Tecnológica desde 2009. Ela ocupou o cargo de diretora-geral do Campus Pirapora entre 2016 e 2020, além de ser membro do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior do Instituto.

Graduada em Letras pela Universidade Estadual de Montes Claros em 1997, concluiu o mestrado em 2005 e o doutorado em 2017, ambos na área de Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia. Possui também especialização em Ensino de Língua Inglesa (UFMG-2001) e em Gestão Pública (Unimontes-2013).