IFNMG de Salinas abre concurso para contratar dois professores substitutos da área de Engenharia Florestal

Mulher de Cachoeira do Pajeú também morreu neste fim de semana No fim de semana, o Hospital Santo Antônio, de Taiobeiras, registrou mais dois óbitos por Covid-19. Agora, já são 17 mortes com infecção de coronavírus desde o início da pandemia no Hospital de Taiobeiras. A reportagem da Folha Regional apurou que uma das vítimas é um homem de Rio Pardo de Minas, com 73 anos. Com isso, a cidade passa a registrar quatro mortes por Covid-19, mas o boletim oficial do município, publicado ao anoitecer desta segunda, ainda não consta a morte ocorrida no fim de semana, pois é aguardado o atestado de óbito, conforme informação da Secretaria de Saúde da cidade. Outra vítima da Covid-19 que morreu no Hospital de Taiobeiras no fim de semana é uma mulher de Cachoeira do Pajeú, também com 73 anos. Desde o início da pandemia, o Hospital de Taiobeiras já atendeu 237 pacientes na ala destinada à Covid. Nesta segunda são cinco internações, duas em leitos de UTI e três em enfermaria.