Atendente de farmácia, de 42 anos, não resistiu ao vírus. Foram 5 óbitos nesta semana Neste domingo (11/04) a população salinense está em choque com a morte da atendente de farmácia Lucimara Gomes, de 42 anos, que vinha lutando contra as complicações da Covid-19 desde o dia 20 de março. O quadro de saúde de Lucimara agravou no início da semana, quando uma bactéria atacou o seu pulmão, ocasião em que familiares e amigos fizeram campanha nas redes sociais para conseguir o medicamento Polimixina B, não disponível no Hospital de Salinas. A prefeitura o encontrou para comprar somente no estado de Goiás. Mesmo com a chegada do medicamento, Lucimara não resistiu às complicações do vírus e foi à óbito no final da noite deste sábado (10). Somente nesta semana, cinco pessoas morreram por Covid-19 em Salinas. No último dia 06, a Secretaria de Saúde informou as mortes de uma idosa de 65 anos e de um homem de 52 anos. No dia 09 de abril outras duas mortes foram anunciadas pela Secretaria de