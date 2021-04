Depois de 4 meses da promessa, Bolsonaro veta verba para BR-367

A população do Vale Jequitinhonha foi surpreendida com o veto do presidente Jair Bolsonaro ao recurso destinado para o asfaltamento de trecho da BR-367, que liga Jacinto a Salto da Divisa. O estranho é que o próprio presidente esteve em Jacinto no último mês de dezembro fazendo o lançamento da obra.

Conforme o deputado federal Zé Silva (SD), o veto presidencial foi de R$ 22,8 milhões, que estariam destinados no Orçamento deste ano para a obra. O custo total do asfaltamento é de R$ 157 milhões. O veto foi publicado no Diário Oficial da União. Veja detalhes no link: http://www.planalto.gov.br/.../2021/Msg/VEP/vep156-21.pdf.

A BR-367 começa em Diamantina e está pavimentada num percurso de 280 quilômetros até Minas Novas. Em seguida, há um trecho de terra de 60 quilômetros até Virgem da Lapa, passando por Chapada do Norte e Berilo. De Virgem da Lapa até Almenara a estrada é asfaltada, passando por Araçuaí, Itinga, Itaobim e Jequitinhonha. Depois, existe este trecho prometido por Bolsonaro com 60 quilômetros, até Salto da Divisa. O percurso total da rodovia é de 740 quilômetros, indo até Porto Seguro (BA).

O senador Carlos Viana (PSD) foi até o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e garantiu que a obra vai sair. “É verdade que houve o corte, mas temos R$ 15 milhões no caixa para continuar a obra, e vamos colocar os recursos para entregar a obra no ano que vem”, disse o senador.

O ministro Tarcísio reafirma que a BR-367 é compromisso do governo. “Nós vamos sim asfaltar o trecho. Esses movimentos no orçamento são normais. No meio do ano vamos ver esse dinheiro voltando para a 367”, disse o ministro.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela obra, disse que mesmo diante do cenário de restrição orçamentária, a obra permanece sendo prioritária para o Governo Federal. “As obras estão em fase inicial, já com a garantia dos valores necessários à construção das pontes”, diz a nota.

O DNIT diz ainda que neste momento está trabalhando para obtenção de licenças e realização de desapropriações no traçado planejado, além de buscar alocação de novos recursos para a obra.

Histórico de promessas – Esse trecho da BR-367 é sonhado desde a década de 70 e já foi prometido por vários presidentes, inclusive Lula no ano de 2010, quando foi incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ocasião em que os projetos executivos foram executados. Mas, problemas nos orçamento e entraves na liberação de licenças ambientais emperraram a obra.