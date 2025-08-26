Adaildo Tampinha assume a presidência da Associação Mineira de Consórcios

Prefeito de Curral de Dentro e presidente do Cimams assume também o comando da AMICI’s.



Nos próximos dois anos, o prefeito de Curral de Dentro, Adaildo Rocha, popular Tampinha, comandará a Associação Mineira de Consórcios Intermunicipais – AMICI’s, cuja entidade tem como foco representar e oferecer apoio técnico-institucional à todos os consórcios de Minas Gerais, sempre visando o fortalecimento e aprimoramento da gestão pública no estado.

A AMICI’s é constituída por consórcios públicos intermunicipais de diversas finalidades e atua como instância articuladora, promovendo a integração entre os consórcios e a interlocução com os entes estaduais, federais e demais instituições estratégicas.

“É uma honra enorme representar todos os municípios mineiros. Vamos trabalhar muito para fortalecermos ainda mais nossos consórcios, sempre visando as políticas públicas de qualidade”, disse o novo presidente da AMICI’s.

O prefeito Adaildo Tampinha é também o presidente do Cimams (Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene), considerado o maior consórcio multifinalitario do Brasil. Agora, ele acumula três cargos eletivos, se tornando um dos maiores líderes municipalista de Minas Gerais. “A missão é grande, mas a vontade de trabalhar pelo povo é maior ainda”, disse Tampinha.