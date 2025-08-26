Adaildo Tampinha assume a presidência da Associação Mineira de Consórcios
|Prefeito de Curral de Dentro e presidente do Cimams assume também o comando da AMICI’s.
Nos
próximos dois anos, o prefeito de Curral de Dentro, Adaildo Rocha, popular
Tampinha, comandará a Associação Mineira de Consórcios Intermunicipais –
AMICI’s, cuja entidade tem como foco representar e oferecer apoio
técnico-institucional à todos os consórcios de Minas Gerais, sempre visando o
fortalecimento e aprimoramento da gestão pública no estado.
A
AMICI’s é constituída por consórcios públicos intermunicipais de diversas
finalidades e atua como instância articuladora, promovendo a integração entre
os consórcios e a interlocução com os entes estaduais, federais e demais
instituições estratégicas.
“É uma
honra enorme representar todos os municípios mineiros. Vamos trabalhar muito
para fortalecermos ainda mais nossos consórcios, sempre visando as políticas
públicas de qualidade”, disse o novo presidente da AMICI’s.
O
prefeito Adaildo Tampinha é também o presidente do Cimams (Consórcio
Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene), considerado o maior
consórcio multifinalitario do Brasil. Agora, ele acumula três cargos eletivos,
se tornando um dos maiores líderes municipalista de Minas Gerais. “A
missão é grande, mas a vontade de trabalhar pelo povo é maior ainda”,
disse Tampinha.
