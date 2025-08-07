Corpo é encontrado em ribanceira
|Homem de 35 anos estava desaparecido desde o dia 26 de julho. Ele teria sido vítima de acidente de moto.
A
Polícia Civil de Taiobeiras conseguiu localizar o corpo de um homem, de 35 anos,
que estava desaparecido desde o dia 26 de julho. Ele tinha sido visto pela
última vez em uma festividade no povoado de Ferreirópolis, zona rural de
Salinas, quando saiu de motociclista após consumir bebidas alcoólicas.
O
corpo só foi encontrado 10 dias depois do acidente, na manhã de terça (05/08),
já em avançado estado de decomposição, juntamente com a sua motocicleta, em
área de vegetação próxima à rodovia MG-404, que liga Salinas à Taiobeiras.
O
delegado Thiago Cavalcante disse à Folha Regional que os indícios encontrados
no local apontam se tratar do homem que estava desaparecido e tudo indica que
ele foi vítima de um acidente com a moto. “Ainda não é possível afirmar, pois
precisamos aguardar os laudos da perícia, mas, em avaliação preliminar, tudo
indica que foi acidente”, explicou o delegado.
Informações
da família repassada à Polícia Civil dão conta de que ele pilotava uma
motocicleta preta e possuía cicatrizes no corpo em razão de um acidente
anterior, além de apresentar uma limitação no braço direito.
Após
os levantamentos, os investigadores conseguiram encontrar a motocicleta em uma
ribanceira e, a poucos metros, o corpo com as vestimentas descritas pelos
familiares. A perícia fez os levantamentos no local e o corpo passou por exames
de necropsia no IML para que a causa da morte seja elucidada.
Comentários
Postar um comentário