Corpo é encontrado em ribanceira

Homem de 35 anos estava desaparecido desde o dia 26 de julho. Ele teria sido vítima de acidente de moto.

A Polícia Civil de Taiobeiras conseguiu localizar o corpo de um homem, de 35 anos, que estava desaparecido desde o dia 26 de julho. Ele tinha sido visto pela última vez em uma festividade no povoado de Ferreirópolis, zona rural de Salinas, quando saiu de motociclista após consumir bebidas alcoólicas.

O corpo só foi encontrado 10 dias depois do acidente, na manhã de terça (05/08), já em avançado estado de decomposição, juntamente com a sua motocicleta, em área de vegetação próxima à rodovia MG-404, que liga Salinas à Taiobeiras.

O delegado Thiago Cavalcante disse à Folha Regional que os indícios encontrados no local apontam se tratar do homem que estava desaparecido e tudo indica que ele foi vítima de um acidente com a moto. “Ainda não é possível afirmar, pois precisamos aguardar os laudos da perícia, mas, em avaliação preliminar, tudo indica que foi acidente”, explicou o delegado.

Informações da família repassada à Polícia Civil dão conta de que ele pilotava uma motocicleta preta e possuía cicatrizes no corpo em razão de um acidente anterior, além de apresentar uma limitação no braço direito.

Após os levantamentos, os investigadores conseguiram encontrar a motocicleta em uma ribanceira e, a poucos metros, o corpo com as vestimentas descritas pelos familiares. A perícia fez os levantamentos no local e o corpo passou por exames de necropsia no IML para que a causa da morte seja elucidada.