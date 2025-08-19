Veículo com motor adulterado é apreendido

Suspeita é de que pertença a um traficante preso em Pedra Azul.

A Polícia Civil de Pedra Azul, por meio da Equipe de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio, recebeu informações de que havia um veículo abandonado em um terreno baldio na cidade, que provavelmente seria furtado. Ao averiguar a denúncia, os policiais apreenderam um veículo Ford F-1000, cujo motor possui sinais de adulteração.

Informações iniciais apontam que o veículo pertence a um homem de 42 anos que se encontra preso por tráfico ilícito de drogas desde o ano passado. Os policiais constataram que a numeração do motor estava adulterada. O veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado.

As investigações prosseguem, inclusive com a realização de perícia no veículo, para apuração completa dos fatos.