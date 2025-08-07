Simulado de emergência é realizado na barragem de Irapé

Ação no segundo maior açude da América Latina tem como objetivo orientar população ribeirinha sobre como se comportar em caso de rompimemto.

Nesta quinta (07/08) a Cemig começou a realizar um simulado de evacuação na região da Usina de Irapé, localizada no rio Jequitinhonha, nos limites dos municípios de Berilo e Grão Mogol. O exercício tem o objetivo de capacitar as populações dentro da área impactada sobre como se comportar caso haja alguma emergência com a barragem, atendendo às exigências da legislação federal.

A represa é a segunda mais alta da América Latina, com 205 metros de altura. O treinamento vai envolver toda a população residente e circulante dentro da chamada Zona de Autossalvamento (ZAS) que pode ser impactada caso haja um rompimento da barragem.

O simulado conta com a participação de diversos órgãos de salvamento estaduais e municipais, além de funcionários da Cemig. “É bom destacar que a barragem se encontra completamente segura, sem qualquer risco à sua estrutura. No entanto, a legislação determina que façamos essa simulação, que é apenas um teste, para que toda a população que mora ou circula nas margens dessa região do rio Jequitinhonha saiba como proceder em caso de alguma emergência”, afirma o gerente de Planejamento Estratégico da Cemig, Ivan Carneiro.

As atividades começaram nesta quinta (07/08) com seminários orientativos à população, na Escola Estadual Olegário Maciel, na Comunidade de Santana, distrito de Virgem da Lapa. Na sexta (08/08) será realizado o treinamento de funcionários da Cemig. O simulado está previsto para ocorrer no sábado a partir das 10h30.

“Nesse simulado são destacados para a população os sistemas de aviso, como proceder ao ouvir o alerta, como deve ser o deslocamento e quais os pontos seguros estabelecidos com antecedência. Saber o que fazer pode ser a diferença para a preservação de vidas”, complementa Ivan Carneiro.