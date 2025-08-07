Simulado de emergência é realizado na barragem de Irapé
|Ação no segundo maior açude da América Latina tem como objetivo orientar população ribeirinha sobre como se comportar em caso de rompimemto.
Nesta quinta (07/08) a Cemig começou a realizar um simulado de evacuação na região da Usina
de Irapé, localizada no rio Jequitinhonha, nos limites dos municípios de Berilo
e Grão Mogol. O exercício tem o objetivo de capacitar as populações dentro
da área impactada sobre como se comportar caso haja alguma emergência com a
barragem, atendendo às exigências da legislação federal.
A
represa é a segunda mais alta da América Latina, com 205 metros de altura. O
treinamento vai envolver toda a população residente e circulante dentro da
chamada Zona de Autossalvamento (ZAS) que pode ser impactada caso haja um
rompimento da barragem.
O
simulado conta com a participação de diversos órgãos de salvamento estaduais
e municipais, além de funcionários da Cemig. “É bom destacar que a barragem se
encontra completamente segura, sem qualquer risco à sua estrutura. No entanto,
a legislação determina que façamos essa simulação, que é apenas um teste, para
que toda a população que mora ou circula nas margens dessa região do rio
Jequitinhonha saiba como proceder em caso de alguma emergência”, afirma
o gerente de Planejamento Estratégico da Cemig, Ivan Carneiro.
As
atividades começaram nesta quinta (07/08) com seminários orientativos à
população, na Escola Estadual Olegário Maciel, na Comunidade de Santana,
distrito de Virgem da Lapa. Na sexta (08/08) será realizado o treinamento de
funcionários da Cemig. O simulado está previsto para ocorrer no sábado a partir
das 10h30.
“Nesse simulado são destacados para a população os sistemas de aviso, como proceder ao ouvir o alerta, como deve ser o deslocamento e quais os pontos seguros estabelecidos com antecedência. Saber o que fazer pode ser a diferença para a preservação de vidas”, complementa Ivan Carneiro.
