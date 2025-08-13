Edital: Solicitação de Licença para barragem de irrigação e culturas anuais em Taiobeiras
O
Empreendedor NATALICIO SOUSA MENDES, nos termos do art. 30 da Deliberação
Normativa Copam no 217, de 2017, torna público que solicitou à Superintendência
Regional de Meio Ambiente uma nova solicitação; enquadrada na modalidade do
licenciamento: LAC 2; na fase do licenciamento: LOC para o empreendimento
NATALICIO SOUSA MENDES, para as atividades de: Barragem de irrigação ou de
perenização para agricultura (G-05-02-0); Culturas anuais, semiperenes e
perenes e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura; (G-01-03-1);
Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e
cultura de ervas medicinais e aromáticas) (G-01-01-5); Beneficiamento primário
de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento,
classificação e/ou tratamento de sementes (G-04-01-4), no município de
Taiobeiras/MG, Classe 4, conforme solicitação no Sistema de Licenciamento
Ambiental Nº 2025.02.04.003.0001343.
