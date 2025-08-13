Edital: Solicitação de Licença para barragem de irrigação e culturas anuais em Taiobeiras

Carros batem de frente no KM 272, em Salinas. Três morreram e três ficaram feridos. Criança de 04 anos é encontrada duas horas depois. Veículos Corolla, que estava com 5 pessoas, ficou totalmente destruído Na manhã desta terça (01/08), por volta das 09 horas, aconteceu outra tragédia na sangrenta BR-251. Dois veículos, um Gol placa de Cariacica/ES e um Corolla placa de Ferraz Vasconcelos/SP bateram de frente no quilômetro 272, próximo à entrada para Berizal. Três pessoas morreram na hora e outras três ficaram feridas e foram socorridas no Hospital Municipal de Salinas. Conforme a Polícia Militar, após o choque frontal, os veículos caíram em uma ribanceira. O veículo Gol pegou fogo e o motorista, que estava sozinho e ainda não foi identificado, morreu carbonizado. No Corolla, o motorista identificado por Reginaldo, de 68 anos, que estava preso às ferragens, foi levado pelo Samu para o Pronto Socorro de Salinas em estado grave. Uma criança de 04 anos, identificada por Davi...