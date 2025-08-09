Salinas ganha unidade da Defensoria Pública
|Espaço também funciona o Centro de Conciliação e Mediação para resolução de conflitos.
A
Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) inaugurou em Salinas uma unidade de
atendimento, onde, também, está instalado o Centro de Conciliação e Mediação
(CCM). A unidade está localizada na Rua Doutor João Porfírio, nº 47, 2º andar –
Centro de Salinas.
A
defensora pública Caroline Teixeira representou a defensora pública-geral,
Raquel Gomes Dias, na inauguração. Na ocasião, ela reafirmou o compromisso
da Defensoria Pública em levar, cada vez mais, seus serviços para a população
do norte de Minas. “Este momento marca não apenas a abertura de um novo espaço físico, mas
a consolidação de um compromisso institucional com a promoção da cidadania, da
dignidade humana e da justiça”, afirmou Caroline.
A Unidade
de Salinas é a primeira a ser inaugurada dentro das celebrações rumo ao
cinquentenário da Instituição, que completou 49 anos no último dia 4 de
agosto.
A
coordenadora de Salinas, defensora pública Juliana Mendonça, agradeceu a todos
que ajudaram a construir a Unidade e ressaltou a necessidade de se promover um
serviço público de qualidade para a população. “É um marco que reafirma o direito
de todos ao acesso integral e gratuito à justiça. Nosso papel é amplificar voz,
vez e dignidade, promovendo a esperança de uma vida melhor, especialmente para
aqueles que mais precisam”, pontuou a defensora.
Além
da Unidade, também foi inaugurado o Centro de Conciliação e Mediação (CCM), um
espaço de resolução de conflitos de forma extrajudicial e pacífica. A
coordenadora estadual dos CCM, defensora pública Paula Regina Pinto, falou
sobre o objetivo do espaço. “Mais do que entregar um serviço de acesso à
justiça, o Centro tem um compromisso de acolher as dores, os conflitos e os
confrontos, transformando tudo isso em diálogo, para construir uma solução que
envolva todas as partes; que seja ainda efetivo, duradouro e que ofereça uma
pacificação”, pontuou.
A
unidade passa a atender toda a Comarca de Salinas, que inclui os moradores de
Fruta de Leite, Novorizonte, Padre Carvalho, Rubelita e Santa Cruz de Salinas.
Os atendimentos na Unidade acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às
17h. O telefone é: (38) 3840-0554.
