Salinas ganha unidade da Defensoria Pública

Espaço também funciona o Centro de Conciliação e Mediação para resolução de conflitos.

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) inaugurou em Salinas uma unidade de atendimento, onde, também, está instalado o Centro de Conciliação e Mediação (CCM). A unidade está localizada na Rua Doutor João Porfírio, nº 47, 2º andar – Centro de Salinas.

A defensora pública Caroline Teixeira representou a defensora pública-geral, Raquel Gomes Dias, na inauguração. Na ocasião, ela reafirmou o compromisso da Defensoria Pública em levar, cada vez mais, seus serviços para a população do norte de Minas. “Este momento marca não apenas a abertura de um novo espaço físico, mas a consolidação de um compromisso institucional com a promoção da cidadania, da dignidade humana e da justiça”, afirmou Caroline.

A Unidade de Salinas é a primeira a ser inaugurada dentro das celebrações rumo ao cinquentenário da Instituição, que completou 49 anos no último dia 4 de agosto.

A coordenadora de Salinas, defensora pública Juliana Mendonça, agradeceu a todos que ajudaram a construir a Unidade e ressaltou a necessidade de se promover um serviço público de qualidade para a população. “É um marco que reafirma o direito de todos ao acesso integral e gratuito à justiça. Nosso papel é amplificar voz, vez e dignidade, promovendo a esperança de uma vida melhor, especialmente para aqueles que mais precisam”, pontuou a defensora.

Além da Unidade, também foi inaugurado o Centro de Conciliação e Mediação (CCM), um espaço de resolução de conflitos de forma extrajudicial e pacífica. A coordenadora estadual dos CCM, defensora pública Paula Regina Pinto, falou sobre o objetivo do espaço. “Mais do que entregar um serviço de acesso à justiça, o Centro tem um compromisso de acolher as dores, os conflitos e os confrontos, transformando tudo isso em diálogo, para construir uma solução que envolva todas as partes; que seja ainda efetivo, duradouro e que ofereça uma pacificação”, pontuou.

A unidade passa a atender toda a Comarca de Salinas, que inclui os moradores de Fruta de Leite, Novorizonte, Padre Carvalho, Rubelita e Santa Cruz de Salinas. Os atendimentos na Unidade acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone é: (38) 3840-0554.