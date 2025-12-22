Incêndio destrói supermercado

Suspeita é de que as chamas teriam iniciadas na parte elétrica do prédio de três andares.

Na manhã desta segunda (22/12), por volta das 07:30h, aconteceu um incêndio de grandes proporções no maior supermercado de Divisa Alegre, onde é feriado devido o aniversário de 30 anos da cidade.

Conforme as primeiras informações, o incêndio ocorre no Supermercado Skinão, localizado na Avenida Vereador Cláudio Alves da Costa, 530, também conhecida como Avenida Rio-Bahia. Vídeo do incêndio abaixo.

Segundo relatos de leitores da Folha Regional, assim que o estabelecimento foi aberto, no início da manhã, as chamas começaram e, rapidamente, espalharam pelo prédio de três andares, onde o proprietário Kleber Farlei Pereira também reside com sua família.

Foi preciso usar escadas para resgatar familiares que estavam no prédio.

Ainda não se sabe oficialmente a causa do incêndio, mas, suspeita-se, que tenha sido iniciado na parte elétrica da câmera fria. Fontes informam que na semana passada estava sendo feito reparos na rede elétrica do supermercado.

Os bombeiros estão no local para tentar controlar as chamas, que se espalharam por todo o prédio, causando prejuízos, até então, incalculáveis.

Todo o prédio foi danificado pelas chamas.