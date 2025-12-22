Mulher sofre traumatismo em grave acidente

Carro saiu da pista e colidiu frontalmente com uma árvore.

Equipes do SAMU de Francisco Sá, Capitão Enéas e Montes Claros foram acionados para prestar atendimento em um grave acidente na MGC-122, próximo ao distrito de Camarinhas, em Francisco Sá.

O carro com três pessoas seguia de São Paulo para a Bahia, quando saiu da pista e colidiu contra uma árvore.

No momento do acidente, uma equipe do SAMU passava pelo local e parou para prestar os primeiros socorros.

Uma mulher de 42 anos apresentava traumatismo cranioencefálico grave. Ela foi intubada e estabilizada no local pela equipe médica. Em seguida, uma unidade do SAMU de Montes Claros foi acionada para realizar o transporte da paciente até à Santa Casa.

Outra mulher de 29 anos, foi socorrida pela equipe do SAMU de Capitão Enéas, com queixa de dor no tórax e suspeita de fratura de clavícula, sendo encaminhada para a Santa Casa de Montes Claros.

O motorista do veículo não apresentava ferimentos aparentes e recusou o transporte para unidade hospitalar.