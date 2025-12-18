Carlito Arruda é pré-candidato a deputado pelo PV

Costura para a filiação aconteceu na sede da legenda em Belo Horizonte, com as presenças de Edson Cabeleireiro (Vereador de Montes Claros); Osvander Valadão (Presidente do PV em Minas) e com os assessores parlamentares Simon e Lucas, que já estão engajados na pré-campanha.





Nessa semana o empresário Carlito Arruda esteve em Belo Horizonte e definiu que será candidato a deputado estadual pelo Partido Verde (PV). O encontro com o presidente do partido em Minas Gerais, Osvander Valadão, selou as estratégias de campanha e definiu que a solenidade de filiação ocorrerá no mês de janeiro em Montes Claros, onde ocorrerá o lançamento da pré-campanha a ser conduzida pelo vereador de Montes Claros, Edson Cabeleleiro, que já está empenhado no projeto de Carlito.

O presidente do PV disse à Folha Regional que os ajustes políticos para as eleições 2026 atualmente estão nas regiões, visando formar o time de candidatos. A legenda defende o desenvolvimento sustentável, a geração de emprego e renda, a defesa dos direitos sociais e a valorização dos serviços públicos.

O pré-candidato Carlito Arruda disse que fará uma campanha voltada para o Norte de Minas e Vale Jequitinhonha, mas com abrangência em todo o estado, pois tem abertura com a Federaminas, onde é vice-presidente e, também, utilizando a marca Arruda. “Estamos viabilizando a candidatura há mais de um ano e já temos diversos apoiadores em muitas cidades. O projeto está andando bem”, disse o pré-candidato.