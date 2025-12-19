Atingidos pela mineração estão revoltados com a empresa.

Nesta sexta (19/12) aconteceu um protesto contra a Sigma Lithium em Araçuaí. O Ato Unificado foi realizado junto à Diocese de Araçuaí, e contou com a participação de moradores de diversos municípios do Vale do Jequitinhonha.

A concentração teve início na Praça do Fórum, com o protocolamento de um documento no Ministério Público entregue por uma comissão representativa. O ato seguiu em marcha pelas ruas da cidade, com falas que reafirmaram a defesa da vida, dos direitos e do território.

Ao final, no Mercado Municipal, os manifestantes fizeram a leitura de uma Carta à população do Vale do Jequitinhonha, fortalecendo a luta por respeito e justiça. Os atropelos e desrespeito denunciados contra a Sigma Lithium está deixando a situação da mineradora insustentável na região, com uma avalanche de reclamações na justiça.