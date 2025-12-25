Rapaz mata ‘amigo’ de forma cruel em Ninheira
|Vítima Júlio César tinha 30 anos. Transtornado, autor gravou vídeo dando chutes na vítima já desfalecida.
O natal na cidade de Ninheira foi marcado por um crime bárbaro… Na manhã de terça (24/12), um homem de 22 anos matou o seu ‘amigo’ de 30 anos com vários socos e chutes. Incrivelmente, o autor filmou o crime com o próprio celular. As imagens mostram o autor transtornado e dando pontapés na vítima, já desfalecida no chão.
No vídeo, o autor alega que a vítima Júlio Cesar Valério do Nascimento havia invadido sua casa e estava dormindo em sua cama. Ele filma o próprio rosto e admite o crime.
A polícia foi chamada e quando chegou ao local encontraram a vítima já sem sinais vitais, na área externa da residência, amarrada a um poste e apresentando múltiplas lesões pelo corpo, especialmente na cabeça, alvo de inúmeros chutes desferido pelo autor, que, inclusive, aparecem no vídeo.
Foi apurado que autor e vítima mantinham uma relação de amizade, sendo acostumados a ingerir bebidas alcoólicas juntos.
O autor foi localizado e preso em flagrante, sendo entregue à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Taiobeiras.
Após perícia, o corpo da vítima foi levado ao IML e o caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a motivação do crime.
