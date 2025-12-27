Motorista de Taiobeiras morre em capotamento na BR-251

Corpo de Glinio ficou preso às ferragens e ele morreu no local.

Nesta sexta (27/12), por volta das 17h, aconteceu um capotamento de um caminhão carregado de cerâmica, no km 349 da BR-251, km 349, localidade conhecida como curva do piso, próximo à ponte do rio Vacarias.

Os bombeiros de Salinas informaram que o veículo tombou, espalhando parte da carga pela pista e pelo acostamento. O condutor Glinio Mendes Costa, de Taiobeiras, ficou preso às ferragens e teve o óbito constatado no local.

Em razão da posição do veículo, foi necessário o apoio de um caminhão muck, utilizado para o destombamento controlado do caminhão, possibilitando o acesso seguro à cabine e auxiliando na retirada do corpo da vítima.

Houve derramamento de óleo na pista, sendo adotadas medidas de mitigação de risco com a aplicação de serragem sobre a mancha, eliminando a possibilidade de novos acidentes.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registro da ocorrência e coordenação do tráfego, que permaneceu interditado durante os trabalhos.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas do acidente serão apuradas.