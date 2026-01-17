Acidente deixa 5 vítimas entre Rubelita e Coronel Murta

Uma das vítimas ficou presa nas ferragens.





Nesta sexta (16/01) aconteceu um capotamento de veículo na MGC-342, entre as cidades de Rubelita e Coronel Murta, próximo à comunidade de Itira. Os bombeiros informaram que foram 5 vítimas, sendo que uma delas ficou presa às ferragens. O veículo é de Almenara.

O atendimento à ocorrência teve emprego de Viaturas do Bombeiros, da Polícia Militar e do SAMU.

Todos os passageiros foram retirados da cena e conduzidos pelo SAMU e pela ambulância da prefeitura de Coronel Murta para o Hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí.

O Samu não informou a situação das vítimas.