Pais são indiciados por abandono de incapaz
|Eles esqueceram menina de 6 anos no carro durante festa de réveillon.
Durante
o réveillon 2025 um casal deixou uma criança de apenas 6 anos dentro do carro,
estacionado próximo à Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas, e foram
curtir e beber na festa. Foi aberto inquérito para apurar o caso e as
investigações foram concluídas nesta quinta (15/01).
O
inquérito aponta que os pais participaram das comemorações de virada de ano e,
após ingerirem bebida alcoólica, retornaram para casa sem perceber que a filha
havia permanecido no interior do automóvel. A criança passou toda a madrugada
no veículo, desacompanhada.
Horas
depois, a menina acordou, deixou o carro e começou a caminhar sozinha pela via
pública, chorando e desorientada. Sem conseguir informar seu endereço ou
localizar os pais, ela foi vista por um cidadão que passava pelo local. O homem
acionou o vigilante da prefeitura e, posteriormente, a Polícia Militar.
De
acordo com a delegada Mayra Coutinho, no momento em que foi acolhida, a criança
estava descalça, com frio e em estado de choro, demonstrando situação de
vulnerabilidade e risco. “Após o atendimento inicial, ela foi entregue
à avó, que garantiu sua segurança. Os pais só perceberam a ausência da filha ao
serem informados por telefone de que a criança havia sido encontrada”, explicou
a delegada.
As
investigações apontaram que a criança permaneceu desacompanhada por um longo
período da madrugada, em via pública e sem qualquer vigilância, sendo exposta a
riscos reais à integridade física e psicológica.
Com
base nas circunstâncias, os responsáveis foram indiciados pelo crime de
abandono de incapaz, com aumento de pena devido ao vínculo parental, conforme
previsto no Código Penal.
A
delegada reforça a importância da atenção no cuidado com menores, especialmente
em períodos festivos. “Crianças não devem, em hipótese alguma, ser
deixadas sozinhas em veículos ou em vias públicas, ainda que por curto espaço
de tempo. A atenção e o zelo devem ser redobrados durante o período de férias
escolares”, destaca Dra. Mayra. “A proteção integral da infância é dever da
família, da sociedade e do Estado”, completa a delegada.
