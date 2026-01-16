Homem que ameaçava ex-mulher de morte é preso
|Ele vai responder também por lesão corporal, pois desferiu um soco na vítima em via pública.
A
Polícia Civil de Taiobeiras prendeu nesta sexta (16/01) um homem de 45 anos
investigado por violência praticada contra a ex-companheira, de 35 anos. A
prisão preventiva foi cumprida após a vítima procurar a Delegacia Especializada
de Atendimento à Mulher (Deam), na última segunda-feira (12/01), quando relatou
agressões físicas cometidas pelo ex-companheiro.
Segundo
apurado, ainda no mesmo dia, o investigado voltou a abordá-la na rua, ocasião
em que arremessou uma bicicleta contra a vítima e desferiu um soco no rosto
dela. Um ato de extrema covardia.
No
dia seguinte, a mulher foi novamente abordada pelo suspeito, desta vez em
frente a um estabelecimento comercial, quando passou a ser ameaçada de morte.
Diante
das diversas condutas violentas, das ameaças e do risco concreto à integridade
física, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado,
medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.
A
delegada responsável pelas investigações, Mayra Coutinho, destacou que a resposta
rápida foi essencial para interromper o ciclo de violência. “A
atuação firme e célere foi essencial para quebrar o ciclo de violência e evitar
a escalada do crime”, afirmou a delegada.
O
homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.
Comentários
Postar um comentário