Homem que ameaçava ex-mulher de morte é preso

Ele vai responder também por lesão corporal, pois desferiu um soco na vítima em via pública.

A Polícia Civil de Taiobeiras prendeu nesta sexta (16/01) um homem de 45 anos investigado por violência praticada contra a ex-companheira, de 35 anos. A prisão preventiva foi cumprida após a vítima procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na última segunda-feira (12/01), quando relatou agressões físicas cometidas pelo ex-companheiro.

Segundo apurado, ainda no mesmo dia, o investigado voltou a abordá-la na rua, ocasião em que arremessou uma bicicleta contra a vítima e desferiu um soco no rosto dela. Um ato de extrema covardia.

No dia seguinte, a mulher foi novamente abordada pelo suspeito, desta vez em frente a um estabelecimento comercial, quando passou a ser ameaçada de morte.

Diante das diversas condutas violentas, das ameaças e do risco concreto à integridade física, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

A delegada responsável pelas investigações, Mayra Coutinho, destacou que a resposta rápida foi essencial para interromper o ciclo de violência. “A atuação firme e célere foi essencial para quebrar o ciclo de violência e evitar a escalada do crime”, afirmou a delegada.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.