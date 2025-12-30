Motorista tenta desviar de animal, capota e carro é incendiado

Veículo Corsa teve perda total, mas tinha seguro.

Nesta terça (30/12) um motorista de Coronel Murta estava trafegando pelo km 355 da rodovia MGC-342, que corta o município, em seu veículo Chevrolet Corsa Classic, ocasião em que foi tentar desviar de um animal na pista, perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore, quando o carro pegou fogo e teve perda total.

O motorista era o único ocupante do veículo e não teve ferimentos, conseguindo sair do carro em segurança. Por sorte, o carro é segurado.

Os bombeiros de Araçuaí foram acionados para atendimento do incêndio, no entanto, durante o deslocamento, o caminhão/viatura apresentou problemas mecânicos, ficando imobilizado na via, sendo acionada outra guarnição para a ocorrência, que, ao chegar no local, o incêndio já havia cessado.