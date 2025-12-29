Carreta tomba e três ficam feridos

Condutor, mulher e criança foram encaminhados ao hospital.

Na noite de domingo (28/12) aconteceu um capotamento de caminhão na BR-251, na Serra de Francisco Sá, nas proximidades do km 478. O veículo, que transportava carga de coco verde da Bahia para Santa Catarina, perdeu o controle por causas ainda não esclarecidas e capotou às margens da rodovia.

Em decorrência do acidente, três pessoas ficaram feridas. O condutor do caminhão, de 25 anos, ficou preso nas ferragens e apresentava suspeita de fratura no membro superior direito. Uma passageira de 25 anos sofreu ferimentos diversos, além de trauma cranioencefálico. Uma criança de um ano e nove meses também foi atendida, apresentando ferimento com corte contuso na região da cabeça.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local pelas equipes dos do Corpo de Bombeiros e Samu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente, realizando a sinalização da via e garantindo a segurança.