Advogado de Rio Pardo de Minas morre ao retornar de trilha

Lucas Lima praticava o esporte com amigos e caiu da moto ao retornar à cidade.





Ao anoitecer deste sábado (17/01) aconteceu um acidente de moto que chocou a cidade de Rio Pardo de Minas… O advogado Lucas Lima estava participando de uma trilha na zona rural do município e quando retornava para a cidade, ao final do dia, caiu da motocicleta e faleceu.

Ainda não há uma versão oficial do acidente, mas populares informam que o advogado teria batido em um barranco na comunidade rural de Cancela.





Lucas era de uma família tradicional em Rio Pardo de Minas, atuava como advogado da Câmara Municipal.