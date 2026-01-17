Advogado de Rio Pardo de Minas morre ao retornar de trilha
Lucas Lima praticava o esporte com amigos e caiu da moto ao retornar à cidade.
Ao anoitecer deste sábado (17/01) aconteceu um acidente de moto que chocou a cidade de Rio Pardo de Minas… O advogado Lucas Lima estava participando de uma trilha na zona rural do município e quando retornava para a cidade, ao final do dia, caiu da motocicleta e faleceu.
Ainda não há uma versão oficial do acidente, mas populares informam que o advogado teria batido em um barranco na comunidade rural de Cancela.
Lucas era de uma família tradicional em Rio Pardo de Minas, atuava como advogado da Câmara Municipal.
Meus sentimentos! Que Deus conforte toda família e amigos!ResponderExcluir