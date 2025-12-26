Colisões envolvem oito carros e dois caminhões

Engarrafamento teve 16 vítimas, sendo que seis delas precisaram de atendimento médico.

No final da tarde desta sexta-feira (26/12), aconteceu um grave acidente envolvendo dois caminhões e oito veículos de passeio, na altura do km 439 da BR-135, próximo à Engenheiro Navarro.

Conforme as informações dos Bombeiros, um caminhão de carvão bateu forte contra o veículo de placa SYY-8E63 que seguia em sentido norte da via. A colisão teria ocorrido após uma ultrapassagem de outro veículo em local proibido. A manobra teria contribuído para ocasionar o engavetamento dos demais veículos envolvidos, como o segundo caminhão, que colidiu no fundo de outro veículo de passeio de placa GAO-5H48. Todos os demais veículos envolvidos sofreram danos.

Foi constatado que o acidente resultou em dezesseis vítimas adultas. Sendo que deste total, dez não sofreram ferimentos e recusaram atendimento. Seis vítimas foram atendidas no local: uma passageira apresentando trauma de face grave, e fratura de membro superior esquerdo. Esta vítima, a senhora M.L.O.S.L de aproximadamente 60 anos, foi assistida e conduzida pelo Suporte Aéreo para o hospital Santa Casa em Montes Claros.

As outras cinco vítimas, apresentavam escoriações, sendo que um senhor, G.M.S.L de aproximadamente 62 anos apresentava um hematoma na face.

Equipes do Samu e Bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar das vítimas. Foi preciso aplicação de serragem na mancha de óleo, oriunda do caminhão de carvão que ficou tombado na pista de rolamento.

A rodovia ficou totalmente interditada por aproximadamente duas horas. Após o atendimento das vítimas, a equipe da Eco via 135, com apoio da PM, fizeram os trabalhos de remoção de todos os veículos envolvidos da pista.