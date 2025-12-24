Homem é detido com rifle em carro

Ele é de São Paulo e passava férias em Águas Vermelhas.









Durante operação no km 14 da rodovia LMG-618, KM 14, em Águas Vermelhas, uma guarnição da Polícia Rodoviária abordou um veículo VW/Voyage, placa de São Paulo, e durante a fiscalização localizaram no banco traseiro um rifle marca FN, calibre .22, desmuniciado, além de 20 munições do mesmo calibre dentro de uma bolsa.

O flagrante resultou na prisão do autor por porte ilegal de arma. Ele alegou que utilizava a arma para deslocar até à fazenda e admitiu que não tinha registro.

Autor, arma e munições foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.