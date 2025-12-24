Traficante da Bahia é flagrado durante entrega em Taiobeiras

Droga apreendida seria comercializada nas festas de fim de ano na cidade.

Nesta quarta (24/12), ao averiguar denúncia de tráfico no bairro Bom Jardim, em Taiobeiras, a Polícia Militar deparou com o suspeito em companhia de um comparsa, que carregava uma sacola. Quando viram os policiais, os suspeitos correram para dentro da residência e saíram pulando muros da vizinhança, ocasião em que iniciou a perseguição.

Na fuga, os militares viram os meliantes desfazendo de uma sacola com drogas em um lote vago, além de um revólver.

Depois do cerco, os policiais prenderam um homem de 29 anos, oriundo de Carinhanha, na Bahia. Ele informou que estava em Taiobeiras para negociar a droga, que seria comercializada nas festas de fim de ano.

Ao vistoriar as imediações da ocorrência, os policiais encontraram em meio à vegetação um tablete de cocaína. Já no quarto do outro suspeito, tido como um dos principais traficantes do Alto Rio Pardo, foi encontrada uma bolsa contendo porções de cocaína, três celulares e um cartão bancário.

O autor de Taiobeiras, segundo a polícia, também atua no tráfico em cidades vizinhas e possui diversas passagens por crimes, como: tráfico, porte ilegal de arma, homicídio, roubo e ameaça.

O homem da Bahia preso foi levado para a delegacia da Polícia Civil junto com o material apreendido.