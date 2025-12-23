Traficante é preso em Taiobeiras; é a 12ª prisão do meliante

Acusado tem várias passagens pela polícia, principalmente por tráfico e crimes contra o patrimônio.





A Polícia Civil de Taiobeiras realizou operação para prender, mais uma vez, um traficante muito conhecido no meio policial. Ele estava comercializando drogas em um imóvel da comunidade de Lagoa Seca, zona rural de Taiobeiras.

A prisão em flagrante aconteceu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na propriedade. “Ele tem 40 anos e várias passagens pela polícia, como tráfico e crimes contra o patrimônio”, informou o delegado Thiago Cavalcante à Folha Regional.

A reportagem apurou que antes da operação, o meliante já havia sido preso 11 vezes. Agora, está na cadeia uma dúzia de vezes. Surreal!

Segundo Dr. Thiago, o trabalho investigativo identificou as movimentações suspeitas de tráfico na comunidade, resultando na apreensão de barras e porções de maconha, além de embalagens plásticas e fitas normalmente utilizadas para o preparo, fracionamento e acondicionamento da droga, tudo com a intenção de comercializar. “Também foi apreendido um revólver no local, fato que agrava o crime”, disse o delegado.

O flagrante por tráfico e porte de arma foi ratificado e o acusado foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.