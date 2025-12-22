Menina capturada em escola é resgatada em Mato Grosso do Sul

Adolescente de 13 anos foi levada pela própria mãe, que não tem a guarda, sem comunicação prévia e sem autorização judicial.

Uma ação conjunta das polícias civis de Taiobeiras e da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, resultou no resgate de uma adolescente de 13 anos vítima de subtração de incapaz. A jovem havia sido retirada de forma irregular do município de Curral de Dentro e foi localizada na zona rural de Dourados.

As investigações tiveram início após a Polícia Civil receber informações de que a adolescente teria sido abordada ao sair da escola e colocada em um veículo. Com o avanço dos levantamentos, os policiais constataram que a própria mãe da menina, juntamente com o padrasto, havia retirado a menor sem comunicação prévia e sem autorização judicial, pois na possuía a guarda legal.

Diante da suspeita de que a adolescente estaria em Mato Grosso do Sul, houve comunicação imediata com os investigadores de Dourados e foi representado à Justiça por medidas cautelares, o que resultou na expedição de um mandado de busca e apreensão.

A ordem judicial foi cumprida em uma propriedade rural de Dourados, por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com o acompanhamento do Conselho Tutelar local, que adotou as providências necessárias para a proteção da adolescente. A mãe e o padrasto foram encaminhados à delegacia de plantão para prestar esclarecimentos.

De acordo com a delegada Mayra Coutinho, titular da Deam em Taiobeiras, a atuação rápida e integrada das forças de segurança foi decisiva para a localização da jovem e para o desfecho positivo do caso. Ela ressaltou que retirar criança ou adolescente de quem detém legalmente a guarda configura crime e que existem meios legais para a regularização da guarda, inclusive por parte dos próprios genitores.

O caso segue sendo acompanhado pelos órgãos que integram a rede de proteção à criança e ao adolescente, com o objetivo de garantir o cumprimento das determinações judiciais e a preservação dos direitos da menor.