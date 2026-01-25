North brilha no Campeonato Mineiro

Time do Norte de Minas assume a liderança temporária do Grupo C.

Estreante na elite do futebol mineiro, o North, de Montes Claros, goleou o Pouso Alegre por 5 a 2 na noite deste sábado (24), diante de sua torcida, e assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro, deixando o Cruzeiro na segunda colocação. Agora, a Raposa precisa vencer o Atlético, na noite deste domingo (25), na Arena MRV, para voltar à liderança.

Com a goleada, o North subiu para oito pontos, enquanto o Cruzeiro tem seis. Com isso, nem mesmo o empate serve para o time celeste diante do arquirrival. No Mineiro de 2026, somente os líderes das três chaves têm vaga garantida nas semifinais. O quarto colocado será aquele que tiver melhor pontuação entre os segundos lugares.

North começou perdendo, levando um gol do Pouso Alegre aos 11 minutos, marcado por Marcelo Cauã. Mas empatou 17 minutos depois, com Gustavo Ermel. O jogo foi bastante movimentado nesta primeira parte, com mais três gols, encerrando-se com o placar de 3 a 2 para os donos da casa.

O segundo tempo ficou fácil para o North após a expulsão, aos 16 minutos, do lateral-direito André Krobel, dois minutos depois de entrar em campo no lugar de Camacho. Pouco depois veio o quarto gol, com Bruno Lopes. Aos 30, Gabriel Rossetto fechou o placar. 5 a 2 para o clube do norte de Minas.