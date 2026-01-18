Carga de carvão de Salinas pega fogo em Montes Claros

Motorista derramou a carga em via pública para evitar maiores danos.





Na madrugada de sábado (17/01), o Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de princípio de incêndio em uma carreta carregada com aproximadamente 115 m³ de carvão vegetal, nas proximidades do Condomínio Vila Segura, em Montes Claros/MG.

Para o atendimento, foram empenhadas uma viatura de combate a incêndio e uma viatura de salvamento.

A carreta havia de Salinas com destino à Betim. O condutor havia parado em Montes Claros para pernoite quando moradores da região perceberam fumaça saindo da carroceria e alertaram o motorista.

Com o objetivo de evitar a propagação das chamas e maiores danos, o condutor realizou o derramamento total da carga na via pública, utilizando os mecanismos próprios da carreta, antes que o incêndio se desenvolvesse.

As guarnições do Corpo de Bombeiros atuaram no controle da ocorrência, realizando o resfriamento inicial do material. Em seguida, com o apoio de uma pá carregadeira, o carvão vegetal foi revirado, possibilitando a aplicação de novas camadas de água e eliminando o risco de reignição.

O proprietário da carga esteve presente no local e providenciou a remoção do material, enviando outra carreta para efetuar o transporte do carvão vegetal. Não houve vítimas nem danos à carreta.