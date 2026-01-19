Homem de Rio Pardo de Minas é indiciado por importunação sexual

Na delegacia, o autor negou, mas as imagens de câmeras de segurança confirmaram a versão da vítima.





A Polícia Civil concluiu nesta segunda (19/01) inquérito policial que apurou um caso de importunação sexual e agressão física, ocorrido na madrugada do último dia 04 de janeiro, durante uma festa particular realizada em Rio Pardo de Minas.

Segundo a delegada Mayra Coutinho, responsável pelo caso, a vítima, uma mulher de 23 anos, relatou que, enquanto dançava no evento, o investigado, de 28 anos, se aproximou por trás e passou a esfregar o órgão genital contra o corpo dela, sem qualquer consentimento.

Ao perceber a situação, a vítima reagiu imediatamente e repreendeu o homem, iniciando-se uma discussão que, posteriormente, evoluiu para agressão física, sendo necessária a intervenção de terceiros.

A Polícia Militar foi acionada, os envolvidos receberam atendimento médico e, em seguida, foram conduzidos à delegacia para as providências cabíveis. O suspeito foi preso em flagrante.

Durante a investigação, foram colhidos depoimentos, bem como realizada a análise minuciosa de imagens de câmeras de segurança, que contribuíram para o esclarecimento da dinâmica dos fatos. Apesar da negativa do suspeito, os elementos levantados confirmaram a versão da vítima.

O investigado foi indiciado pelo crime de importunação sexual e pela contravenção penal de vias de fato. O inquérito foi encaminhado à Justiça.

A delegada reforça que condutas dessa natureza devem ser denunciadas para responsabilização dos autores e proteção das vítimas. Dra. Mayra ressalta ainda que, de acordo com a legislação federal, estabelecimentos como bares, boates e casas noturnas devem manter pessoas capacitadas em seus quadros de funcionários para identificar situações de importunação sexual, acolher adequadamente as vítimas e preservar imagens de câmeras de segurança, que auxiliam as investigações.