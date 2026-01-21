Carlito diz que será o candidato de Lula no Alto Rio Pardo
|Em entrevista, pré-candidato a deputado estadual declarou que vai andar ao lado do presidente na luta contra as desigualdades.
O
pré-candidato a deputado estadual pelo PV, Carlito Arruda, concedeu entrevista
à Rádio Clube FM na tarde desta quarta (21/01) e declarou que sua meta será
defender as políticas públicas do presidente Lula na microrregião Alto Rio
Pardo, Norte de Minas e Vale Jequitinhonha. “Uma das maiores prioridades em
nossa região atualmente é diminuir as desigualdades sociais, por isso, acredito
que as políticas públicas do presidente Lula são as mais adequadas para a nossa
realidade”, declarou o pré-candidato. “Temos muitas riquezas e
potenciais que precisam ser explorados, e o povo deve usufruir disso, ao invés
de ficar nas mãos de poucos”, completou.
Questionado
pelo locutor Adelmo Oliveira, o pré-candidato declarou também que fará ‘dobradinha’
com o deputado federal Paulo Guedes (PT), um dos mais votados de Minas Gerais. “O
deputado Paulo é muito forte junto ao Governo Lula e acredito que essa união
pode gerar muitos frutos para a nossa região, inclusive já estamos trabalhando
intensamente nas articulações políticas em quase 90 cidades”, disse
Carlito.
Em
relação à microrregião Alto Rio Pardo, Carlito disse que quer ser o “candidato
de Lula” na região. “As políticas sociais de Lula são a salvação
da nossa região e todas elas precisam ser fortalecidas e ampliadas, pois o
dinheiro público tem que chegar aos que mais precisam. Por isso, quero andar ao
lado de Lula para combater as desigualdades”, anunciou o pré-candidato.
