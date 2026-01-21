Carlito diz que será o candidato de Lula no Alto Rio Pardo

Em entrevista, pré-candidato a deputado estadual declarou que vai andar ao lado do presidente na luta contra as desigualdades.

O pré-candidato a deputado estadual pelo PV, Carlito Arruda, concedeu entrevista à Rádio Clube FM na tarde desta quarta (21/01) e declarou que sua meta será defender as políticas públicas do presidente Lula na microrregião Alto Rio Pardo, Norte de Minas e Vale Jequitinhonha. “Uma das maiores prioridades em nossa região atualmente é diminuir as desigualdades sociais, por isso, acredito que as políticas públicas do presidente Lula são as mais adequadas para a nossa realidade”, declarou o pré-candidato. “Temos muitas riquezas e potenciais que precisam ser explorados, e o povo deve usufruir disso, ao invés de ficar nas mãos de poucos”, completou.

Questionado pelo locutor Adelmo Oliveira, o pré-candidato declarou também que fará ‘dobradinha’ com o deputado federal Paulo Guedes (PT), um dos mais votados de Minas Gerais. “O deputado Paulo é muito forte junto ao Governo Lula e acredito que essa união pode gerar muitos frutos para a nossa região, inclusive já estamos trabalhando intensamente nas articulações políticas em quase 90 cidades”, disse Carlito.

Em relação à microrregião Alto Rio Pardo, Carlito disse que quer ser o “candidato de Lula” na região. “As políticas sociais de Lula são a salvação da nossa região e todas elas precisam ser fortalecidas e ampliadas, pois o dinheiro público tem que chegar aos que mais precisam. Por isso, quero andar ao lado de Lula para combater as desigualdades”, anunciou o pré-candidato.