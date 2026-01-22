Ônibus sem freios tomba na Serra de Francisco Sá

Cinco pessoas morreram e nove ficaram gravemente feridas.

No final da noite de quarta (21/01), aconteceu mais uma tragédia na temida “Serra de Francisco Sá”, dessa vez foi o tombamento de um ônibus de turismo, que perdeu os freios e capotou na última curva da descida, altura do KM 474 da BR-251.

O ônibus seguia de Arapiraca/AL com destino a Itapema/SC. Com a violência do impacto, os bombeiros encontraram cinco vítimas em óbito no local: um bebê, dois homens e duas mulheres. Outras nove vítimas ficaram em estado grave, com múltiplas fraturas e escoriações diversas. Já os outros 34 passageiros apresentaram lesões de menor gravidade. As vítimas foram encaminhadas aos hospitais de Francisco Sá e Montes Claros.

Os atendimentos às vítimas foram feitos por equipes do SAMU de Francisco Sá, Riacho dos Machados, Capitão Enéas e Montes Claros, além de três viaturas do Corpo de Bombeiros e profissionais de saúde de Francisco Sá.

Após as ações de socorro, a cena foi preservada para os trabalhos da perícia criminal da Polícia Civil. Populares informaram que o veículo estava totalmente sem freios. “Não tinha nenhuma lona de freios mais, todas totalmente desgastadas”, disse o leitor da Folha Regional.

A rodovia permaneceu interditada nos dois sentidos por cerca de 6 horas e a Polícia Rodoviária Federal só liberou o trânsito ao amanhecer desta quinta (22).

Dentre as vítimas socorridas pelo SAMU, os mais graves foram:

·Adolescente, 13, com traumatismo cranioencefálico;

· Homem, 23,com politrauma;

· Homem, 35, com fratura exposta no braço direito;

· Homem, 43, com traumatismo cranioencefálico;

· Homem, 40, com traumatismo cranioencefálico;

· Mulher, 57, com trauma de face;

· Mulher, 60, com fratura no braço esquerdo e ombro direito.