Ônibus sem freios tomba na Serra de Francisco Sá
|Cinco pessoas morreram e nove ficaram gravemente feridas.
No
final da noite de quarta (21/01), aconteceu mais uma tragédia na temida “Serra
de Francisco Sá”, dessa vez foi o tombamento de um ônibus de turismo, que
perdeu os freios e capotou na última curva da descida, altura do KM 474 da
BR-251.
O
ônibus seguia de Arapiraca/AL com destino a Itapema/SC. Com a violência do
impacto, os bombeiros encontraram cinco vítimas em óbito no local: um bebê, dois
homens e duas mulheres. Outras nove vítimas ficaram em estado grave, com
múltiplas fraturas e escoriações diversas. Já os outros 34 passageiros
apresentaram lesões de menor gravidade. As vítimas foram encaminhadas aos
hospitais de Francisco Sá e Montes Claros.
Os
atendimentos às vítimas foram feitos por equipes do SAMU de Francisco Sá,
Riacho dos Machados, Capitão Enéas e Montes Claros, além de três viaturas do
Corpo de Bombeiros e profissionais de saúde de Francisco Sá.
Após
as ações de socorro, a cena foi preservada para os trabalhos da perícia
criminal da Polícia Civil. Populares informaram que o veículo estava totalmente
sem freios. “Não tinha nenhuma lona de freios mais, todas totalmente desgastadas”,
disse o leitor da Folha Regional.
A
rodovia permaneceu interditada nos dois sentidos por cerca de 6 horas e a
Polícia Rodoviária Federal só liberou o trânsito ao amanhecer desta quinta
(22).
Dentre as vítimas socorridas pelo SAMU, os mais graves foram:
·Adolescente, 13, com traumatismo cranioencefálico;
· Homem, 23,com politrauma;
· Homem, 35, com fratura exposta no braço direito;
· Homem, 43, com traumatismo cranioencefálico;
· Homem, 40, com traumatismo cranioencefálico;
· Mulher, 57, com trauma de face;
· Mulher, 60, com fratura no braço esquerdo e ombro direito.
Comentários
Postar um comentário